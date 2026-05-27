Ángel Cotán 27 MAY 2026 - 13:21h.

El fichaje del centrocampista está prácticamente hecho en el club vigués

Eder Sarabia se va del Elche y confirma su futuro: "Seguramente estén decepcionados"

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Aleix Febas se va del Elche CF. Tras una gran temporada en LALIGA EA Sports, el mediocentro acumuló intereses en el mercado de fichajes. El RCD Espanyol, antes de la llegada de Monchi, parecía tener atada su incorporación aprovechando que finalizaba contrato en el Martínez Valero. Finalmente, la gran apuesta de Marco Garcés parece haberse impuesto a la propuesta perica. Además, las palabras del propio protagonista, que pueden asociarse a la disputa de competiciones europeas, confirmarían su aterrizaje en Vigo.

Entre lágrimas, el talentoso centrocampista confirmó lo que todo aficionado ilicitano esperaba: "Me gustaría hablar como Eder pero va a ser complicado. Y nada. Venía a deciros que he tomado la decisión de salir del club, no voy a renovar. Ayer estuvimos todo el día hablando con Christian y con Pedro de poder seguir, pero creo que tanto yo como los míos, que es momento de buscar otros retos, vivir experiencias que a lo mejor aquí, a lo mejor sí pero momentáneamente no podría vivir, y eso ha sido la principal razón. El vivir experiencias que aquí no puedo cumplir ahora mismo. Y nada, voy a hablar poco, prefiero que me preguntéis y a ver si puedo responder".

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Las últimas palabras de Aleix Febas en el Elche

Sin decirlo, Europa es el motivo. "De momento no puedo dar nada más, pero diciendo eso, ya digo mucho. De momento solo puedo decir vivir otras experiencias, no ha sido un tema económico porque, como he dicho, el club ha hecho un gran esfuerzo. Pero con 30 años... no sé si tendrá la oportunidad de jugar estas experiencias. Tenía ofertas de otros países muy altas si hubieras sido algo económico. En mi vida siempre he priorizado lo deportivo".

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Mensaje a los aficionados del Elche. "Me gustaría decir mucho, pero como veis, está el tema complicado. Siento que... fallo también un poco a la afición, pero no puedo hacer más".