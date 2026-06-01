Carlos Dotor alarga su cesión en Málaga y su posible fichaje: mercado y precio del Celta

Ángel Cotán 01 JUN 2026 - 12:11h.

El mediocentro está siendo importante en el gran curso del cuadro costasoleño

Cruces confirmados, fechas y horarios de los play off de ascenso a LALIGA EA Sports

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La temporada del Málaga CF va para largo. Tras vencer plácidamente a un sentenciado Real Zaragoza como visitante, el equipo de Funes peleará en el play off de ascenso por hueco en la próxima edición de LALIGA EA Sports. Para ello, el equipo costasoleño contará con las mejores versiones del goleador Chupe y el eléctrico David Larrubia, aunque el éxito del conjunto boquerón reside en el colectivo. Ahí está destacando el trabajo de un Carlos Dotor que vuelve a sonreír.

Desde su llegada al Celta de Vigo procedente del Real Madrid Castilla, el centrocampista acumula tres periodos de cesión entre Real Oviedo, Sporting de Gijón y actualmente en el Málaga. En La Rosaleda ha encontrado la confianza que demandaba para desplegar su fútbol y las oportunidades que, salvo giro inesperado, no tendrá en el equipo olívico.

Carlos Dotor, su futuro en el Málaga y el mercado del Celta de Vigo

La cesión de Carlos Dotor 'se alarga' por la disputa de las eliminatorias por el ascenso. Una vez finalice el próximo 30 de junio, el jugador madrileño deberá regresar al Celta, aunque hay varios escenarios por su futuro. El primero pasa por el éxito deportivo del propio Málaga, pues las opciones de continuar en La Rosaleda aumentarían considerablemente en caso de ascenso.

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En lo que respecta al Celta, la idea de mercado es clara. Sin opción de compra obligatoria en su actual contrato de cesión, la dirección deportiva que lidera Marco Garcés buscará equipo a un centrocampista que acaba contrato en dos años, por lo que el club vigués está ante una de sus últimas oportunidades de ingresar mediante un traspaso.

El precio de Carlos Dotor ronda el millón de euros y tiene equipos siguiéndole la pista. La inminente llegada de Aleix Febas al equipo de Claudio Giráldez deja aún más clara su situación en el equipo celeste. Su ficha es asumible en la primera categoría e incluso por equipos que peleen el ascenso en la categoría de plata. A la espera del desenlace de la temporada del Málaga, el futuro del centrocampista se calienta.