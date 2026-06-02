Alberto Bravo 02 JUN 2026 - 11:19h.

El exdelantero del Celta jugará con Irán el Mundial por ascendencia paterna

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VigoEl delantero Dennis Eckert vive uno de los capítulos más singulares del fútbol internacional actual. Nacido en Bonn en 1997, criado futbolísticamente entre Alemania y España, y con ascendencia familiar repartida entre Galicia e Irán, el atacante disputará el Mundial de 2026 con la selección iraní, una decisión que ha despertado interés tanto en Europa como en Asia. El ex del Celta tendrá la oportunidad de vivir algo único debido a la ascendencia iraní de su padre. Dennis Yerai Eckert Ayensa jugará con Irán con el nombre de Dennis Dargahi.

La trayectoria de Eckert ha estado marcada por los constantes cambios. Formado en categorías inferiores del fútbol alemán en el Borussia Mönchengladbach, pasó también por la cantera del club Celta de Vigo, donde continuó su desarrollo como delantero. Llegó a debutar con el primer equipo celeste jugando 213 minutos en 9 partidos de Liga.

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Más tarde defendió los colores del Excelsior en Países Bajos y consolidó su carrera profesional Bélgica con dos buenas temporadas en el St Gilloise antes de recalar en el club belga Standard de Lieja, donde ha mantenido un nivel competitivo que llamó la atención de la federación iraní.

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Aunque llegó a ser internacional con la selección sub 19 de Alemania, nunca logró ser citado por Alemania o España. Esa circunstancia abrió la puerta a otras opciones internacionales gracias a sus orígenes familiares. Eckert tiene un padre alemán de ascendencia iraní y una madre española, vinculada a Tui, lo que le ha permitido crecer en un entorno multicultural.

La federación iraní comenzó a seguir su evolución y, en marzo de 2026, el seleccionador Amir Ghalenoei lo convocó por primera vez para la selección nacional. No se llegó a tiempo para completar los trámites administrativos y obtener la autorización correspondiente de la FIFA, por ello Dennis Eckert no pudo debutar con la selección persa.

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Su presencia en el Mundial quedó confirmada cuando Irán anunció la lista definitiva para el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En la convocatoria aparece incluso bajo el apellido Dargahi, correspondiente a la rama iraní de su familia paterna. Se trata del apellido de su abuelo. Además Dennis Eckert tiene una tía, Anahita Dargahi, muy conocida por ser actriz en Irán.