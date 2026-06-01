Alberto Bravo 01 JUN 2026 - 12:13h.

Sus amigos le han regalado muñecos de la suerte con los que hará un altar durante el Mundial

Marián Mouriño, de Borja Iglesias a Javi Rodríguez pasando por Balaídos y Celta 360: "Valores del club"

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VigoBorja Iglesias, junto a Javi Rodríguez, son los representantes del Celta de Vigo en los primeros entrenamientos de la Selección Española. El delantero santiagués forma parte de los 26 jugadores que disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El de Poio es uno de los nueve futbolistas de apoyo que dejarán la concentración tras el amistoso ante Irak en Riazor. El Panda confesó que "es muy fuerte" tener la oportunidad de jugar un Mundial de Fútbol. Además desveló que la Selección contará con un arma secreta gracias a los regalos de sus amigos.

"Esta semana mis amigos me han ido trayendo muñequitos de la suerte y cosas así. He traído varios, he traído varias cosas. No es que yo sea super supersticioso pero mis amigos me dijeron: 'mételo en la maleta y hazte un altar'. Por ellos lo voy a hacer. Van a ir colocados en mi habitación en cada sitio que esté", reveló Borja Iglesias después del entrenamiento que realizó la Selección este domingo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

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Ante los medios oficiales de la Federación Española explicó cómo vivió los últimos días antes de concentrarse con la Selección: "Desde el lunes que salió la convocatoria hasta el jueves no paré con un montón de estímulos, mucha gente escribiéndome. Estos dos últimos estuve en casa, en Santiago, con mis amigos, mi familia, con María y fue un momento de decir '¡Hostia, esto es muy fuerte lo que está pasando!, ¡Qué ilusión!'".

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También confesó que se enteró de la convocatoria con el anuncio oficial realizado por la Federación. Borja Iglesias reveló que estaba nervioso pero que pudo controlar esos nervios antes de saber que era uno de los 26 jugadores elegidos por Luis de la Fuente para intentar ganar el segundo Mundial para España.

En su cuenta de Instagram el delantero del Celta, con un emoticono de emoción, subió algunas fotos del primer entrenamiento de la concentración con el mensaje: "Camino al Mundial, día 1". Hace escasos días, cuando supo que iba a jugar el Mundial, se acordó del niño que disfrutaba con el mayor acontecimiento del mundo del fútbol: "Salían los cromos, las camisetas de las selecciones y algunos de los videojuegos favoritos también lanzaban su versión World Cup".

"Durante muchos años he calmado mis sueños intentando ser prudente, intentando protegerme de la decepción y del dolor de los fracasos. Hoy solamente puedo darle las gracias a ese niño que hace 20 años soñaba con esto, cuando yo hace unas horas no era capaz ni de creérmelo", confesó un Borja Iglesias que cumplirá este verano uno de los grandes sueños de cualquier futbolista, jugar un Mundial.