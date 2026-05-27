Ángel Cotán 27 MAY 2026 - 07:35h.

El delantero solo tiene buenas palabras para su entrenador

Borja Iglesias comparte los debates más locos del vestuario del Celta: "¿Te comes la tarta?"

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Claudio Giráldez es el eje del proyecto del Celta de Vigo. Desde su llegada a la presidencia, Marián Mouriño no dudó en entregarle las riendas del primer equipo a un técnico inexperto pero con una innegociable apuesta por la cantera. El paso del tiempo le ha dado la razón y el técnico olívico es ya uno de los mejores de toda LALIGA EA Sports. Y además, como revela Borja Iglesias, también es muy bueno en lo que no se ve.

El pasado martes, y aprovechando su tiempo libre antes de partir con la Selección Española la Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el Panda fue el protagonista del programa La Revuelta de TVE. Allí, en tono desenfadado, mostró al público la otra cara del futbolista, aunque también se puso algo más serio a la hora de hablar de la gran labor que realiza Claudio.

Borja Iglesias y el consejo personal de Claudio Giráldez en el Celta

El ariete celeste compartió una anécdota con el técnico en la que atravesaba un mal momento personal: "Me pasó hace unos meses que hablé con Claudio y me decía que me notaba muy irascibles. Me decía, '¿Qué te pasa si estás viviendo un momento bueno deportivo y personal?' Él me notaba irascible y es verdad que lo estaba. Y fue él quien me dijo que estaba demasiado preocupado por lo que estaba pasando, que no terminábamos de ganar y me daba rabia".

Ahí, Claudio Giráldez no dudó y brindó la receta a su jugador: "Me dijo... '¿Qué haces últimamente?' Fue como... pues nada, estoy en mi casa pensando en volver mañana y estar bien. Y me dijo: '¡Haz cosas! Tu vida es hacer cosas, disfrutar de los amigos'. Tenemos unos hábitos de vida de dormir y comer bien, pero tenemos tiempo libre. Y me dijo: 'Te estás bloqueando tú solo, haz cosas, disfruta, haz lo que te apetezca, vete a un concierto'".

Borja Iglesias cerró esta anécdota poniendo en valor el buen ambiente que se respira en el Celta: "Siento que generamos un ecosistema muy bueno para que cada uno sea como quiere ser. Muchas veces en el fútbol se ha establecido una sensación de que el futbolista es solamente futbolista, que tiene que vivir por y para, y yo no encajo ahí".