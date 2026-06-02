Jorge Morán 02 JUN 2026 - 11:19h.

El técnico ya está en Estados Unidos con Brasil

Casemiro y la famosa frase que quería "proteger" a Endrick: "Me enfadé bastante"

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Brasil es de las primeras selecciones en viajar a Estados Unidos. Después de brillar ante Paraguay en el último amistoso, los de Carlo Ancelotti llegan al Mundial 2026 con algunas dudas. La primera el estado de salud de Neymar, quién se lesionó poco antes del torneo y podría llegar entre algodones. Por otro lado estaría Endrick, que no termina de convencer aunque todo parece indicar que se quedará en el Real Madrid la próxima temporada.

Aunque Brasil siempre es de las favoritas por su gran palmarés histórico, la selección de Ancelotti no está entre las candidatas para ganar el Mundial 2026. Y esto, en parte, beneficia al equipo. Carletto no se ha basado en nombres, sino que quiere formar un equipo unido, y viendo su último partido parece que podría haberlo conseguido. Un combinado nacional que se enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C.

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Las lágrimas de Carlo Ancelotti con su familia

Después de su salida del Real Madrid, Carlo Ancelotti tiene por delante el reto de volver a llevar a Brasil a ser campeona del mundo. Una tensión con la que vive en sus hombros continuamente, teniendo detrás a todo un país con tanto afán por el fútbol.

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Es por eso que desde O Globo han querido reforzar al seleccionador antes de viajar a Estados Unidos, con un mensaje de sus nietos enviándole ánimos antes de la importante cita mundialista. "Buena suerte en el Mundial, abuelito, te amamos", comenzaron diciendo ante la atenta mirada de un Ancelotti emocionado.

Tanto que incluso rompió en llanto. "No puedo contener las lágrimas cuando hablo de mi familia", dijo Carletto mientras llenaba sus ojos de lágrimas. Un mensaje en el que sus nietos incluso le señalaron los rivales a batir. "Tenemos que ganar a España y Francia, trae la sexta por nosotros", apuntaron en un vídeo que ilusionó a Ancelotti antes de viajar.