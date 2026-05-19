En vídeo, la locura de los aficionados brasileños por la convocatoria de Neymar para el Mundial

Redacción ElDesmarque Madrid, 19 MAY 2026 - 13:47h.

Neymar jugará su cuarta Copa del Mundo y su convocatoria ha desatado la locura en Brasil

Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026 con Neymar, Endrick y sin Antony

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Neymar volverá a jugar una Copa del Mundo y la noticia ha desatado la locura en las calles de Brasil. Después de la incertidumbre que había alrededor de su nombre tras la no convocatoria con la canarinha en el último parón internacional, Carlo Ancelotti anunció ayer la lista de jugadores que irán al Mundial y el ex jugador del FC Barcelona y PSG está en ella. Antony, Joao Pedro y Thiago Silva se han quedado fuera y han sido baja por lesión grandes nombres como Éder Militao, Rodrygo Goes y Estevao. La reacción de los aficionados brasileños en las plazas, en sus casas, en los colegios y el vídeo de Marcelo celebrando la decisión cuando Ancelotti dijo el nombre de Neymar se ha hecho viral en redes sociales.