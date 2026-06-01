El padre de Endrick confirma la continuidad del delantero en el Real Madrid

Jorge Morán 01 JUN 2026 - 09:45h.

El delantero brasileño quiere recuperar la confianza en el Real Madrid

Casemiro y la famosa frase que quería "proteger" a Endrick: "Me enfadé bastante"

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Sea quién sea el presidente del Real Madrid la próxima temporada, parece que el futuro de Endrick pasa por regresar al conjunto madrileño. Después de su cesión al Olympique de Lyon y de ganarse la convocatoria de Ancelotti con Brasil para el Mundial 2026, el delantero estará de vuelta para competir junto a Gonzalo García por un puesto en la plantilla.

No ha sido el año más sencillo para Endrick. La falta de minutos con Xabi Alonso al principio de temporada y la confianza del míster en el delantero español, provocaron la salida del joven brasileño que se marchó a Francia en busca de minutos. Y su primera experiencia en Europa fuera de Valdebebas no le salió nada mal. El futbolista ha marcado ocho goles y ha dado ocho asistencias en sus 21 partidos.

¿Dónde jugará Endrick la próxima temporada?

Aunque en estos momentos Endrick no está pensando en su futuro y tan sólo se encuentra junto a Brasil en los entrenamientos previos a la Copa del Mundo, su padre sí que está trabajando. Como representante del futbolista, Douglas parece que se ha sentado a negociar con el Real Madrid y todo hace indicar que su hijo volverá a la Casa Blanca.

A expensas de quién sea el próximo entrenador del club blanco, Endrick quiere triunfar en el Real Madrid. Eso pasa por convencer al técnico a su vuelta del Mundial 2026 y poder luchar por ser el segundo, o incluso primer, delantero del equipo. Así lo confirmó el padre del jugador ante los medios de comunicación.

La buena temporada del futbolista durante su cesión han convencido al Real Madrid, que terminará de tomar una decisión dependiendo del nivel que demuestre con Brasil en la Copa del Mundo. Una posición en la que no se esperan fichajes y que contará con Mbappé, más la lucha entre Endrick y Gonzalo.