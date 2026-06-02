El Celta desempolva el fichaje de Diego Conde: la hoja de ruta de Marco Garcés

Ángel Cotán 02 JUN 2026 - 15:05h.

Inédito en el Villarreal CF

Cambio importante en la planificación deportiva del Celta

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El Celta de Vigo apuesta por un cambio importante en su planificación. Tal y como avanzaba este periódico, Marco Garcés y su equipo rastrean el mercado de porteros de cara al próximo curso. Una vez cerrada la operación de Aleix Febas, el director deportivo se centra en la búsqueda de un guardameta que eleve la competencia con Andrei Radu. En este sentido, el club vigués desempolva el fichaje de un viejo deseo.

Según informa ABC, el Celta es uno de los clubes interesados en Diego Conde. El portero madrileño, tras jugar un único encuentro copero en toda la pasada temporada con el Villarreal CF, buscará una salida en el próximo mercado de verano.

De esta forma, el conjunto vigués vuelve a activar su interés por un portero que gusta desde hace tiempo, pero por el que debe cumplirse antes la hoja de ruta marcada por Marco Garcés. Y no se antoja una tarea sencilla.

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El Celta desempolva el fichaje de Diego Conde

A sus 27 años, Diego Conde entra de lleno en una edad óptima para echar raíces en su próximo destino. Pese a la llegada de Iñigo Pérez al banquillo del submarino amarillo, su situación en la portería groguet no va a cambiar y se escuchan ofertas por él. Con contrato hasta junio de 2029, no habría que descartar la vía de la cesión en busca de una revalorización en el mercado tras un año inédito, pero antes, el Celta debe aclarar una situación concreta.

Se trata de Iván Villar. Inmerso en su último año contractual en Balaídos, el Celta deberá buscar salida al portero de Aldán. El guardameta no ve del todo claro una salida, y al igual que ocurriera el año pasado a sabiendas que contaría con escaso protagonismo, podría inclinarse por cumplir su contrato.

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Pese a los problemas que puede encontrarse por el camino, la idea del Celta pasa por cubrirse las espaldas. El club desea contar con otro perfil de garantías bajo palos si Radu sufre algún percance físico durante el curso. Diego Conde encaja.