Alberto Bravo 02 JUN 2026 - 16:57h.

La situación económica ha mejorado y no está obligado a vender como en anteriores temporadas

El Celta recalcula su presupuesto: "Necesitamos hacer una venta de 16 millones para cuadrar los números"

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VigoLa situación económica del Celta de Vigo no es la ideal pero es mejor que en anteriores temporadas. El aumento de ingresos gracias a su participación en la Europa League y las operaciones realizadas en el mercado invernal han reducido las pérdidas hasta unos 16 millones de euros. Esa es la cantidad que necesitaría ingresar el club antes del 30 de junio para cuadrar su presupuesto. La diferencia con anteriores ejercicios es que esa cantidad no es una obligación para mantener el Límite Salarial necesario para afrontar la próxima temporada. Por ello el club no está dispuesto a malvender a ninguno de sus jugadores más importantes.

Marco Garcés reconoció que en estos momentos el club no tiene una sola oferta en firme por ninguno de sus jugadores: "Hay figuras más imantadas para traer opciones y este tipo de sondeos. Propuesta oficial en este momento no tenemos ninguna". Desveló que Williot Swedberg e Ilaix Moriba son los futbolistas que más interés despiertan en otros conjuntos".

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"No tenemos acercamientos oficiales por alguno de nuestros jugadores, pero no oficialmente nos hacen muchos sondeos respecto a nuestros jugadores. Nuestra intención es conservar el bloque lo más que se pueda, lo mismo que hicimos el año pasado", señaló el director deportivo mexicano.

La situación, aunque no es la ideal, no preocupa en A Sede como en otras temporadas. El club puede asumir las pérdidas en este ejercicio ya que el horizonte económico del club es esperanzador. Los números rojos se conjugarían con el patrimonio neto que mantiene el Celta. El Límite Salarial, que esta temporada superó los 91 millones de euros, bajaría pero no afectaría a la planificación deportiva en exceso.

El club ocupó alrededor de 87 millones de euros de ese Límite Salarial. La próxima temporada el gasto será menor. Las salidas de Joseph Aidoo, Mihailo Ristic, Franco Cervi y Óscar Mingueza liberan alrededor de 10 millones de euros en salarios brutos más las amortizaciones pendientes. Tampoco computará la millonaria ficha de Rafa Benítez, que ocupaba alrededor de cinco millones de euros. Además Iago Aspas ha dividido su ficha, la más alta de la plantilla, en tres temporadas.

Esa reducción supone un ahorro en el Límite Salarial de una cantidad que superará los 15 millones de euros de manera holgada. Salvo la salida de Óscar Mingueza ninguno de los jugadores será reemplazado por un futbolista con una ficha importante. De ahí que la perspectiva económica del club de cara a la temporada 2026/27 sea mucho más positiva. El club estará más cerca de cuadrar presupuestos sin la necesidad de vender jugadores.

Por ello en A Sede tienen claro que no van a malvender a ningún jugador antes del 30 de junio simplemente para maquillar las cuentas a presentar en diciembre ante la Junta General de Accionistas. Solo si llegan ofertas importantes por jugadores como Ilaix Moriba o Williot Swedberg se estudiarían. En el mercado sí están otros jugadores que no entran en los planes del club como Unai Núñez o Carles Pérez.

El Celta ha presentado pérdidas en los últimos años superiores a los 35 millones de euros pero el aumento de los ingresos ordinarios y la racionalización de gastos les permiten afrontar un futuro tranquilo y estable. Forzar ventas como sucedió con Strand Larsen o Fer López ya no es una obligación. El club esperará a recibir una oferta importante. En caso contrario terminarán el ejercicio fiscal con pérdidas en un mercado que se espera lento por la disputa del Mundial.