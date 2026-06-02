Alberto Bravo 02 JUN 2026 - 15:57h.

Marco Garcés no precisó el número de fichajes que necesita el Celta

El Celta desempolva el fichaje de Diego Conde: la hoja de ruta de Marco Garcés

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VigoEl fichaje de Aleix Febas puede que no sea el único con carta de libertad en el Celta de Vigo. La dirección deportiva encabezada por Marco Garcés sigue de cerca a todos los jugadores que acaban contrato el 30 de junio y que pueden encajar con las necesidades del equipo dirigido por Claudio Giráldez. El responsable de la parcela deportiva reconoció que están pendientes a esos perfiles que permitan reforzar primer equipo sin tener que abonar un traspaso por su fichaje.

"Tenemos un grupo de scouts que son muy activos en el mercado, que están siempre atentos a este tipo de oportunidades. Nuestra intención es anticiparnos todo lo que podamos, tener un porcentaje planificado", explicó el mexicano en la presentación de Aleix Febas.

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Marco Garcés también avanzó que con lo movidos que suelen ser los mercados de fichajes, especialmente en las últimas semanas; "tenemos que tener cintura para la reacción y la capacidad para reaccionar ante las oportunidades que te arroje el mercado en el último momento".

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Cuestionado por si hay nombres propios de futbolistas que terminan contrato sobre su mesa respondió que "sí, estamos explorando otras opciones" tras cerrar el fichaje de Aleix Febas. En las últimas semanas nombres como Javi Galán, Pablo Martínez o Mika Marmol han sido relacionados con el Celta sin que el club haya hecho aún movimientos por ellos.

El director deportivo mexicano no quiso precisar cuántas incorporaciones realizará el Celta este verano: "Es una pregunta difícil. A pesar de que no tenemos acercamientos oficiales por alguno de nuestros jugadores, no oficialmente nos hacen muchos sondeos. Nuestra intención es conservar el bloque lo más que se pueda, lo mismo que hicimos el año pasado. Es difícil para mí decir un número".

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Muchas llegadas dependerán del número de salidas. Son 29 jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada si Marcos Alonso renueva su contrato. El Celta busca un portero, dos defensas, un pivote y dos volantes ofensivos lo que obligaría al club a dar salida a más de una decena de futbolistas este verano. Muchos de ellos no entran en los planes del cuerpo técnico mientras que otros, como Williot Swedberg o Ilaix Moriba, pueden ser traspasados para cuadrar el presupuesto anual.