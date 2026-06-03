Ángel Cotán 03 JUN 2026 - 08:19h.

Las palabras del que fuera técnico granota coinciden en tiempo con la maniobra azul

El Oviedo acude al mercado de Primera por dos fichajes para una posición concreta

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El Real Oviedo centra sus esfuerzos en cerrar al nuevo inquilino del banquillo del Carlos Tartiere. Tras adelantar trabajo en la planificación del próximo curso y confirmar la llegada de las primeras caras nuevas, la actual dirección deportiva y México intentan encarrilar el fichaje del entrenador. La lista era amplia, pues como ocurre en cada tarea azul, Jesús Martínez también presenta sus candidaturas. Hay un favorito, pero este confirma que hay negociaciones abiertas por otros candidatos.

Todos los focos apuntan a Julián Calero. Sin equipo desde su destitución en el Levante durante el ya pasado curso, el técnico madrileño no quiere salir de la rueda y desea iniciar un nuevo proyecto desde pretemporada.

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Como se viene informando, es el principal favorito al banquillo azul, y pese a ser el nombre de la actual dirección deportiva, el dueño del club parece que lo ve con buenos ojos. Aunque se valoran más vías, como confirma el propio entrenador en Radioestadio, así como los compañeros de SER Deportivos Asturias.

El Oviedo negocia por varios entrenadores con el favorito en espera

En el citado programa radiofónico, Calero fue cuestionado por su regreso a los banquillos, y en clara alusión al Real Oviedo, desveló cómo se encuentra el proceso de selección: "Me consta que mi agente tiene 3 o 4 cosas que estamos valorando. No se trata de que sea Primera o Segunda, sino que está todo en el saco. Las negociaciones con los entrenadores son muy especiales. Los clubes se entrevistan con cinco, después hacen una criba, van a dos, luego te hacen una oferta económica para ver si te interesa, luego te dicen con la gente que tienes que ir… y estamos en esa primera fase, en la que he hablado con varios equipos y estamos a ver qué puede suceder".

Unas declaraciones que casan con la información que avanzaba el citado medio, pues además de mantener conversaciones con Julián Calero, el Oviedo también está hablando con José Juan Romero. El técnico de Gerena, actualmente en la AD Ceuta, tiene un año más de contrato y una cláusula de salida a la categoría de plata de dos millones de euros.

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Compás de espera. A expensas de confirmar negociaciones por otros técnicos, sí está confirmada la existencia de otras candidaturas al banquillo azul. Calero y José Juan lideran, las dos principales opciones, encarnan dos propuestas futbolísticas muy opuestas.