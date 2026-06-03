Fran Fuentes 03 JUN 2026 - 18:49h.

Era el principal refuerzo que el club manejaba para el eje de la zaga

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El Real Zaragoza ya planifica la próxima temporada en Primera RFEF. Aunque, para ello, el club afronta una reestructuración importante que incluirá una ampliación de capital para el próximo curso. Sea como fuere, Lalo Arantegui ya se mueve en el mercado, buscando las mejores opciones dentro de las nuevas limitaciones económicas. Tanto es así que, de hecho, ya tienen vía libre para cerrar su primer fichaje, el de Rubén Díez, tras su desvinculación de la AD Ceuta. Sin embargo, un fichaje que se antojaba clave y que, decididamente, era una apuesta del director deportivo para buscar el ascenso por la vía rápida, se ha caído en las últimas horas.

Hablamos de Jair Amador. Y es que su situación en la SD Eibar ha cambiado drásticamente. El jugador renovará con su club después de una recta final de temporada a un elevado nivel deportivo, en el que se ha ganado la continuidad. De este modo, la entidad eibarresa se guardó la posibilidad de ampliar su vinculación con el jugador de manera unilateral, algo que ejercerán próximamente.

Así lo ha confirmado su director deportivo, César Palacios, en la rueda de prensa de balance de la temporada: "Jair seguirá un año más. Contractualmente, esa opción está ahí, así que no hay nada que discutir", afirmó con rotundidad. De este modo, aunque Lalo Arantegui tenía la operación bastante adelantada, la propuesta de ampliación de contrato del conjunto armero, de un mayor nivel económico por razones obvias, ha convencido al zaguero portugués.

El regreso frustrado de Jair Amador al Real Zaragoza tan solo un año después

De este modo, Jair Amador seguirá un curso más en LALIGA HYPERMOTION en lugar de consumar su regreso al Real Zaragoza, y Lalo Arantegui no cerrará, por tercera vez, su fichaje. Y es que ya le llevó a la SD Huesca en 2016, hace 10 años, y al conjunto blanquillo en el 2020. Después de que la pasada temporada fuera relegado al último lugar en la rotación, pero que saliera y cumpliera en momentos puntuales de necesidad, Juan Carlos Cordero decidió no ampliar su contrato, razón por la cual el futbolista se marchó a la SD Eibar. Ahora, apenas un año después, se lamenta que renueve con su actual club, el cual ha estado cerca de jugar el play off de ascenso, y que no vuelva a vestir el escudo del león.