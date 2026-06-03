Fran Fuentes 03 JUN 2026 - 16:36h.

Ha declarado este miércoles en la comisaría de La Laguna por, presuntamente, robarle el móvil a un juez

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El jugador del CD Tenerife Maikel Mesa será juzgado, junto a otras dos personas, por un delito de robo con violencia, informaron a EFE fuentes de la Policía Nacional. El acusado, de 34 años, ha declarado este miércoles en la comisaría de Policía de La Laguna y ha pasado a disposición judicial en calidad de detenido. De este modo, está previsto que se celebre un juicio rápido por un delito de robo con violencia, detallan las fuentes.

El suceso en cuestión se produjo el pasado sábado en La Laguna y aparte del futbolista se vieron involucradas otras dos personas, aparte de la víctima, que, según publica el periódico El Día, es un juez, con el que tuvieron un altercado y al que le sustrajeron el teléfono móvil.

En cuanto a lo deportivo, Maikel Mesa se encuentra en el CD Tenerife, club con el que descendió a Primera RFEF el pasado curso. Durante esta temporada, su presencia en el equipo que dirige Álvaro Cervera ha sido intermitente. Tanto es así que apenas ha disputado 18 partidos entre liga y Copa del Rey, en los que ha logrado el discreto registro de tres goles y dos asistencias. Su trayectoria deportiva le ha llevado a equipos como Osasuna, Racing de Ferrol, Mirandés, Nàstic de Tarragona, UD Las Palmas, Albacete Balompié y Real Zaragoza, antes de recalar en 2024 en el CD Tenerife.

De cara a la temporada que viene, a Maikel Mesa aún le resta un año de contrato, aunque de momento se desconoce si, a raíz de este acontecimiento, el conjunto chicharrero puede plantearse su rescisión unilateral de contrato. Sea como fuere, el CD Tenerife ha sido líder destacado del Grupo 1 de Primera RFEF, y ha logrado ascender de manera fulgurante gracias a una gran temporada a nivel deportivo, aventajando hasta en once puntos al segundo clasificado, el Celta Fortuna.