Pablo Sánchez 05 JUN 2026 - 09:43h.

Se cae el fichaje clave y gran apuesta de Lalo Arantegui para el Real Zaragoza: "Nada que discutir"

Suma buenos números en la Segunda división lusa

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El Real Zaragoza sigue dando pasos en la confección de su plantilla para la próxima temporada. Los deberes se acumulan y una de las tareas se centra en reforzar la medular. Tras la llegada oficial de Ibai Gómez al banquillo, las miras de la dirección deportiva se centran en Portugal. Concretamente, en la Segunda división. Hablamos de Gabi Pereira.

Según informa Heraldo de Aragón, el Zaragoza está interesado en el fichaje del mediocentro luso del Felgueiras, quien acaba contrato con su club el próximo 30 de junio. De momento no ha llegado ninguna oferta en firme al cuadro portugués por parte de un Zaragoza que ya ha mostrado interés en su incorporación.

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Operaciones truncadas

Adentrarse en un mercado de fichajes tras cambiar de categoría nunca es sencillo y en esas anda Lalo Arantegui. La dirección deportiva del Zaragoza peina el mercado en busca de diversos perfiles mientras estudia qué sucederá con algunos jugadores de la plantilla. Por el camino también se van quedando opciones que en algún momento fueron cercanas y que se han truncado por diversos motivos.

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Hablamos de Jair Amador. Su fichaje estaba cerrado, pero su situación en el Eibar ha cambiado de forma radical. El central renovará después del gran final de temporada protagonizado, con el que se ha ganado la continuidad y que permitió a su equipo pelear por el play off hasta la última jornada de LALIGA HYPERMOTION.

Lo confirmó recientemente el director deportivo del Eibar César Palacios. "Jair seguirá un año más. Contractualmente, esa opción está ahí, así que no hay nada que discutir", sentenció en rueda de prensa. De esta manera se cae una de las opciones principales de un Lalo Arantegui qe ya consiguió firmar al jugador en dos ocasiones anteriores tanto para el Zaragoza como para el Huesca.