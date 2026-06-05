Quién acompañará a Ibai Gómez en el cuerpo técnico del Real Zaragoza
El resto del cuerpo técnico lo conformará personal del club, cuyos nombres aún se desconocen
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En sus primeras palabras como entrenador del Real Zaragoza, Ibai Gómez ha revelado quiénes serán sus asistentes durante esta temporada (más dos opcionales) que ha firmado: "Vienen conmigo Íñigo Larriqueta y David Vinatea, son mis dos asistentes", revela. Además, el resto del cuerpo técnico lo compondrá personal del club. A la espera de noticias oficiales, todavía no se conoce quiénes acompañarán al preparador vasco en el resto de tareas. No obstante, lo más probable, a falta de conocer las situaciones contractuales concretas, es que sigan los que han trabajado junto a David Navarro durante los últimos meses.
Sea como fuere, el propio Ibai Gómez ha presentado a sus dos asistentes: "Íñigo Larriqueta es mi persona de absoluta confianza. Creo que, en un cuerpo técnico, aparte de tener capacidad de trabajo, hay que tener lealtad. Y lealtad es, sobre todo, que te digan lo que creen que te deben de decir y no lo que quieres escuchar. Es una persona también con mucha pasión por el fútbol", explica el técnico vasco.
Del mismo modo, expresa un afecto importante por su otro compañero: "David Vinatea, que es el otro asistente, es una persona también muy leal. Con muchos conocimientos en cuanto al juego, y que me ayuda mucho en todo lo que es el análisis y la toma de decisiones", reconoce.
Cómo trabaja el cuerpo técnico de Ibai Gómez con los jugadores: "Conocer las personalidades"
En este sentido, Ibai Gómez reconoce que le da mucha importancia a la forma de ser de los jugadores: "Hay diferentes personalidades, cada personalidad integra de una manera los mensajes y lo que hay que hacer es conocer primero esas personalidades y a partir de ahí ser inteligente en cómo llegas a cada jugador para lograr convencerlo. Lo primero y la clave es que nosotros estamos muy convencidos de lo que hacemos y a partir de ahí creo que facilita mucho el mensaje hacia el jugador. Pero como decimos, cada uno de ellos lo integra de una forma diferente. Entonces, vamos primero a detectar qué perfiles tenemos para poder llegarles mejor", explica.
Es por eso que no necesariamente se obceca en una idea o modelo, sino que trata de comprender a sus jugadores y potenciarlos: "Es un aprendizaje. Sí que es cierto que al final creo que los valores que tenemos cada uno, ese valor nuclear no se puede perder y no se debe perder, pero sí que matizarlo. Considero que entre los jugadores y nosotros tiene que haber un vínculo importante, pero que se sepa el rol de cada uno en cada momento. Creo que en ese sentido también ha sido de gran aprendizaje todo este tiempo", reflexiona.