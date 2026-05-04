Intervienen bengalas, armas blancas y droga en un local de ultras del Dépor

Redacción A Coruña 04 MAY 2026 - 17:35h.

La Policía identifica a 91 ultras con todo tipo de armas antes de la final Atlético-Real Sociedad

Sucedió antes del partido en Riazor

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La Policía Nacional ha evitado un enfrentamiento entre aficionados radicales de Dépor y Leganés antes del partido que se celebró en A Coruña el pasado viernes 1 de mayo, y realizó una inspección en un local frecuentado por miembros del grupo Riazor Blues -aficionados radicales del equipo coruñés- donde fueron intervenidas bengalas, armas blancas y droga.

El 091 ha informado este lunes en un comunicado de su intervención, y ha recordado que el partido de fútbol había sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, por lo que se estableció un dispositivo especial.

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La Policía ha detallado que el pasado viernes, a las 11:30 horas, fueron detectados dos grupos "de aficionados ultras de ambos equipos con intención de encontrarse y enfrentarse, muchos de ellos encapuchados y portando palos y otros instrumentos contundentes".

La rápida intervención policial evitó la pelea, y los ultras del Leganés fueron aislados, identificados, controlados y alejados de la zona del estadio, informa la misma fuente. Los agentes entraron también en un local frecuentado por los Riazor Blues donde fueron identificados 20 miembros y se intervinieron palos, guantes, cascos, máscaras, martillos, armas blancas y varias dosis de sustancias estupefacientes, además de bengalas -algunas caducadas y en mal estado- "que a punto estuvieron de ocasionar un incendio", añaden.

Posibles sanciones

Los responsables serán propuestos para las sanciones administrativas correspondientes, pues en el local se almacenaban artículos pirotécnicos sin autorización ni medidas de seguridad y se vendían bebidas al público sin licencia. En el amplio dispositivo establecido participaron unidades antidisturbios y aéreas, guías caninos y TEDAX, además de efectivos de la Policía local de A Coruña.

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La Policía Nacional continúa investigando los hechos, que pueden acarrear sanciones de hasta 650.000 euros o la prohibición de acceso a recintos deportivos por un periodo de entre dos y cinco años.