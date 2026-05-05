El Real Zaragoza toca fondo con la peor puntuación de su historia

Celia Pérez 05 MAY 2026 - 13:06h.

Ni aún consiguiendo sumar todos los puntos que hay en juego

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El Real Zaragoza vive a un paso del abismo. En una temporada durísima luchando por no descender de Segunda y tras la última derrota ante el Granada, la situación se hace insostenible para miles de aficionados. El Real Zaragoza se encuentra a cuatro puntos de la salvación con cuatro jornadas por delante, pero ya casi nadie cree en una plantilla que ha dejado más dudas que certezas esta campaña. Y es que los datos así lo confirman.

El cuadro blanquillo marcha en la vigésimo primera posición con 35 puntos en las 38 jornadas disputadas. Aún queda cuatro partidos más por delante, con 12 puntos en juego, pero ni siquiera llegando a sacar todos los puntos, algo bastante complejo vista la temporada, conseguirían salvar una de la peor puntuación de la historia. Tal y como señala El Periódico de Aragón, aún consiguiendo sumar 47 puntos en una temporada supondría la cifra más baja desde la temporada 1997/98, cuando los triunfos empezaron a contar por tres puntos.

Al Real Zaragoza aún le queda por delante cuatro jornadas en LALIGA Hypermotion para tratar de terminar de definir su temporada. A cuatro puntos de la salvación, que marca el Cádiz con 39 puntos en la tabla, el cuadro de Dani Navarro se aferra hasta el final a una lucha que cada día se complica un poco más.

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El descenso a Primera RFEF parece casi una realidad para una dirección deportiva que ya se prepara para todos los escenarios con Lalo Arantegui al frente. El director deportivo sigue trabajando ante todas las posibilidades ya que la planificación no será la misma si el equipo consigue salvar la categoría y si por el cambio termina sucumbiendo al descenso. El tiempo se acaba y la esperanza de mantener la categoría se va reduciendo drásticamente con el paso de los días