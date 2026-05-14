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Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Rayo Vallecano: Dimitrievski, Guerra y Diego López los menos malos

Once titular del Valencia CF
Un lance del Valencia CF - Rayo. Valencia CF
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ValenciaEl Valencia CF empató ante el Rayo Vallecano. Los de Carlos Corberán tuvieron que remontar el gol inicial de Lejeune. Lo hicieron gracias a un tanto de Diego López que les deja con 43 puntos, sin opciones de Europa, pero todavía sin estar salvados.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador:

Stole Dimitrievski (8): Vio como le tiraban un penalti al palo. En el 0-1, tapado, no pudo reaccionar al gol de Lejeune. En el 30, salvó el segundo gol cantado. Como siempre, estuvo

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Gayà (5): El capitán desbarató una contra mortal del Rayo Vallecano. Cumplió, a la hora de partido se retiró lesionado en el 63

César Tárrega (6): El canterano se soltó en ataque pero estuvo en medio, junto a Guerra, en el desajuste que propició el 0-1. Después se entonó, aunque Nteka le dio mucha guerra.

Eray Cömert (5): El central suizo arrastró molestias desde el principio. No estuvo fino

Renzo Saravia (2): A las primeras de cambio fue amonestado por provocar un penalti claro sobre el Pacha Espino cuando el balón había superado al atacante. Por fortuna, Nteka lo tiró al palo. A la media hora se rompió, una tarde para olvidar.

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Guido Rodríguez (6): El argentino estuvo en su línea. Le dieron más que dio.

Pepelu (5): Se encontró cómodo en el doble pivote. Participó pero fue sustituido a la hora de partido.

Diego López (7): Se reencontró con el gol. No marcaba desde diciembre, precisamente contra el Rayo. Se emocionó en la celebración. Y no anotaba en Mestalla desde la primera jornada ante la Real Sociedad. El gol le dio algo más de confianza.

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Rioja (6): De sus manos nació el 1-1. Acabó cambiando de banda

Javi Guerra (8): El de Gilet fue el más activo en el Valencia en ataque. En defensa no se aclaró con Tárrega y Lejeune anotó el 0-1. Después le dio una asistencia magistral a Diego López para el 1-1. En el 61 fue sustituido por Ugrinic tras ser el mejor

Hugo Duro (4): Apenas pudo hacer nada. Trabajo

Diego López celebra su gol ante el Rayo Vallecano
Diego López celebra su gol ante el Rayo Vallecano. LaLiga

También jugaron en el Valencia CF:

Unai Núñez (x): Salió en el minuto 32 por Renzo Saravia.

Ugrinic (x): Salió en el minuto 61 por Javi Guerra.

Sadiq (x): Salió en el minuto 61 por Hugo Duro. Con pocas ocasiones, pocas opciones de marcar.

Ramazani (5): Salió en el minuto 61 por Pepelu. Nada más salir generó su primera ocasión

Jesús Vázquez (5): Salió en el minuto 63 por Gayà. Cumplió, como siempre hace. Por eso ya lleva más de 100 partidos con el Valencia CF

Banderines naranjas en Mestalla
Banderines naranjas en Mestalla. Valencia CF

El entrenador:

Carlos Corberán (4): De inicio, el técnico sacó un once inicial clavado al que jugó en San Mamés. En el 32 sentó a Saravia lesionado.

Despues, a la hora de partido, hizo tres cambios justo después que el Rayo. Sacó a Sadiq, Ramazani y Ugrinic para sentar Pepelu, Ugrinic y Hugo Duro. Sorprendió el cambio de Guerra, que estaba siendo el mejor.

Un minuto después tuvo que sentar a Gayà con problemas y completó los cambios.

Su equipo empató pero Mestalla le recordó que no es suficiente

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