Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Rayo Vallecano: Dimitrievski, Guerra y Diego López los menos malos

David Torres 14 MAY 2026 - 21:02h.

Stole salvó al equipo, Guerra fue el mejor y Diego López se reencontró con el gol

El Valencia CF ni de blanco, ni de negro: condenado al sufrimiento y lejos de Europa (1-1)

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ValenciaEl Valencia CF empató ante el Rayo Vallecano. Los de Carlos Corberán tuvieron que remontar el gol inicial de Lejeune. Lo hicieron gracias a un tanto de Diego López que les deja con 43 puntos, sin opciones de Europa, pero todavía sin estar salvados.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador:

Stole Dimitrievski (8): Vio como le tiraban un penalti al palo. En el 0-1, tapado, no pudo reaccionar al gol de Lejeune. En el 30, salvó el segundo gol cantado. Como siempre, estuvo

Gayà (5): El capitán desbarató una contra mortal del Rayo Vallecano. Cumplió, a la hora de partido se retiró lesionado en el 63

César Tárrega (6): El canterano se soltó en ataque pero estuvo en medio, junto a Guerra, en el desajuste que propició el 0-1. Después se entonó, aunque Nteka le dio mucha guerra.

Eray Cömert (5): El central suizo arrastró molestias desde el principio. No estuvo fino

Renzo Saravia (2): A las primeras de cambio fue amonestado por provocar un penalti claro sobre el Pacha Espino cuando el balón había superado al atacante. Por fortuna, Nteka lo tiró al palo. A la media hora se rompió, una tarde para olvidar.

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Guido Rodríguez (6): El argentino estuvo en su línea. Le dieron más que dio.

Pepelu (5): Se encontró cómodo en el doble pivote. Participó pero fue sustituido a la hora de partido.

Diego López (7): Se reencontró con el gol. No marcaba desde diciembre, precisamente contra el Rayo. Se emocionó en la celebración. Y no anotaba en Mestalla desde la primera jornada ante la Real Sociedad. El gol le dio algo más de confianza.

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Rioja (6): De sus manos nació el 1-1. Acabó cambiando de banda

Javi Guerra (8): El de Gilet fue el más activo en el Valencia en ataque. En defensa no se aclaró con Tárrega y Lejeune anotó el 0-1. Después le dio una asistencia magistral a Diego López para el 1-1. En el 61 fue sustituido por Ugrinic tras ser el mejor

Hugo Duro (4): Apenas pudo hacer nada. Trabajo

También jugaron en el Valencia CF:

Unai Núñez (x): Salió en el minuto 32 por Renzo Saravia.

Ugrinic (x): Salió en el minuto 61 por Javi Guerra.

Sadiq (x): Salió en el minuto 61 por Hugo Duro. Con pocas ocasiones, pocas opciones de marcar.

Ramazani (5): Salió en el minuto 61 por Pepelu. Nada más salir generó su primera ocasión

Jesús Vázquez (5): Salió en el minuto 63 por Gayà. Cumplió, como siempre hace. Por eso ya lleva más de 100 partidos con el Valencia CF

El entrenador:

Carlos Corberán (4): De inicio, el técnico sacó un once inicial clavado al que jugó en San Mamés. En el 32 sentó a Saravia lesionado.

Despues, a la hora de partido, hizo tres cambios justo después que el Rayo. Sacó a Sadiq, Ramazani y Ugrinic para sentar Pepelu, Ugrinic y Hugo Duro. Sorprendió el cambio de Guerra, que estaba siendo el mejor.

Un minuto después tuvo que sentar a Gayà con problemas y completó los cambios.

Su equipo empató pero Mestalla le recordó que no es suficiente