David Torres 15 MAY 2026 - 12:04h.

Gayà cae en Mestalla en una tarde negra para olvidar de Renzo Saravia: penalti y lesión

Tiene una lesión muscular y no queda tiempo material para recuperarse, al igual que Renzo Saravia

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ValenciaJosé Luis Gayà, capitán del Valencia CF, y Renzo Saravia, lateral derecho titular, no jugarán más con el Valencia CF esta temporada. A falta de más pruebas, todavía es pronto, y un parte médico oficial, las primeras exploraciones y las sensaciones son negativas en ambos casos.

El lateral zurdo se resintió mediada la segunda parte ante el Rayo Vallecano en Mestalla. El futbolista notó una molestia en el cuádriceps e, inmediatamente, se tiró al suelo para ser atendido por los galenos del club sobre el terreno de juego. Rápidamente estos hicieron indicaciones, Corberán puso a calentar a Jesús Vázquez y se produjo el cambio en el minuto 63.

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La primera exploración a Gayà: puede haber rotura

Todavía en el estadio de Mestalla, el capitán fue explorado en el vestuario y los primeros presagios no son nada bueno. Se cree que tiene una rotura en el cuádriceps. En todo caso, apenas quedan diez días de competición y, aunque el Valencia CF no está salvado, es materialmente imposible que Gayà vuelva a jugar esta campaña.

El alcance de la lesión, no obstante, dictaminará el tiempo de recuperación, pero no parece que vaya a afectarle la preparación de la temporada próxima.

Esta ha sido la primera lesión de toda la temporada de Gayà, que ha estado disponible para el entrenador todos los encuentros salvo aquellos que se perdió por sanción. El capitán acaba LALIGA con 32 encuentros, un gol en la victoria ante el Getafe y dos asistencias (contra Levante UD y Girona).

El caso Renzo

Como Gayà, tampoco podrá acabar sobre el césped Renzo Saravia, que a la media hora del choque contra el Rayo pidió el cambio también por una posible rotura de fibras. También está a falta de parte médico y exploración para saber el tiempo de baja. Su situación es más comprometida porque acaba contrato y está todavía por perfilar si el club cuenta con él para la próxima campaña, cuestión que esta lesión complica.