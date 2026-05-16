David Torres 16 MAY 2026 - 15:59h.

Apela a despedir bien a Elustondo y a dar premios a los que menos juegan para motivarse ante los de Corberán

Pellegrino Matarazzo responde a Barrenetxea, Elustondo, Caleta-Car y los minutos de Brais Méndez o Zakharyan: "Es una opción"

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San SebastiánEl entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha confirmado este sábado que su equipo tiene "muchos motivos" para ir con todo a por la victoria, y uno de ellos es despedir por todo lo alto a "una leyenda" como Aritz Elustondo. La Real se medirá este domingo al Valencia en Anoeta. Los donostiarras certificaron la permanencia la pasada jornada con el empate en Montilivi, aunque la dinámica desde que ganaron la final de la Copa del Rey no es nada buena con cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria.

El Valencia CF, necesitado de puntos, como ha reconocido Carlos Corberán, llega con ganas de sellar su permanencia. Matarazzo avisa que se espera un Valencia motivado: "Un equipo que todavía está luchando contra el descenso. Lo consideraría un equipo relativamente completo, con fortalezas en la salida de balón, en la transición, en la contrapresión. Así que es un equipo muy equilibrado en la forma en que juega al fútbol, pero es un equipo que jugará con intensidad, incluso si juega fuera de casa, para ganar, porque está luchando por el descenso".

¿Y cómo combate la Real Sociedad esa diferencia de intensidad?

La receta del técnico estadounidense para trata de combatir la supuesta diferencia de intensidad es darle razones a su equipo y su afición para motivarles. "Creo que hay muchas razones para tener mañana un buen partido contra el Valencia, como acabar nuestra temporada de forma positiva en casa. Tenemos el último partido de Elustondo, posiblemente también llevará el brazalete de capitán mañana y creo que también es un buen momento para premiar a algunos jugadores que han estado entrenando muy bien durante las últimas semanas. Jugamos el jueves y ahora jugamos el domingo, así que necesitamos piernas frescas y hay algunos jugadores en la plantilla que merecen algo de tiempo y minutos sobre el césped, y la capacidad o la posibilidad de mostrarse mañana".