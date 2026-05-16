David Torres 16 MAY 2026 - 13:53h.

Lucas Beltrán se probará hasta última hora

Qué tiene que pasar para que el Valencia CF esté salvado en la próxima jornada

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ValenciaCon el Valencia CF prácticamente salvado, pero todavía no, y numerosas bajas, Carlos Corberán, cuestionado por su afición, ha comparecido este sábado en la Ciudad Deportiva de Paterna para analizar todo lo que puede ocurrir en este Real Sociedad - Valencia de la Jornada 37 de LALIGA. El técnico, que tras el empate ante el Rayo Vallecano recordó que no están salvados, siguió por la misma línea argumental antes del choque. "Nunca jugamos un partido a que no pase nada. Nos quedan dos partidos y el más importante es el de mañana. Tenemos que ir a por los tres puntos porque los queremos y los necesitamos".

El técnico, además, comentó las siguiente cuestiones:

El estado de las bajas

Los jugadores que se retiraron no van a estar disponibles. Hoy se hacen las pruebas y no sé el alcance. Pero están descartados para la Real Sociedad

¿Cómo de preocupado está de que el equipo pueda relajarse tras verse salvado?

¿Cuánta diferencia hay entre el nivel del equipo que esperaba y el que ha demostrado durante la temporada?

Los números de la primera vuelta son inferiores a los de la segunda vuelta. En la segunda vuelta ha competido mejor. Hay partidos en los que no hemos demostrado lo que queríamos y en esos partido asumo la responsabilidad. En la segunda vuelta hemos conseguido superar más veces a los rivales.

¿Qué análisis se hace de la temporada. Tiene decidido hacerlo después del Barcelona?

La valoración de una temporada hay que hacerla al cierre. Ahora mismo una temporada no tiene que centrarse en el siguiente partido. Lo hablo con los jugadores y lo vemos. Estamos preparados para el siguiente partido, que es exigente e ilusionante para nosotros.

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Le ha faltado regularidad porque no hay ninguna posición salvo portería y Gayà con rol de titular indiscutible todo el año?

La valoración al final. pero para hacer una alineación lo más importante es le rendimiento del equipo en el partido anterior, se analiza al rival. A veces uno quiere repetir un once pero no ha podido. la confianza que tengo en la plantilla, en todos ellos, es alta. Creo en esta plantilla. Somos autocríticos y creo que podríamos haber hecho mejores cosas, pero nos quedan seis puntos.

En una temporada tan ajustada, en las que ha tenido incluso oportunidades de meterse en Europa, ¿la considera una oportunidad perdida?

Esta temporada está siendo muy exigente, con mucha igual entre todos los rivales y eso hace que podamos decir que entrar en Europa es barato y la permanencia cara. Detalles cambian partido y hay una igualdad tremenda. Está costanto man tener regularidares.

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¿Entra Lucas Beltrán?

Todavía es duda. Es difícil pero no imposible. Si a ese tratamiento responde bien, entrará.

¿Cómo ve a a Real Sociedad?

Un gran equipo al que le costó hacer una primera vuelta buena y sí lo ha sido en la segunda. Va a ser exigente, que tiene jugadores con pasado valencianista y un partido que nos centramos en nosotros mismos. Ha ganado un título.

¿Esperaba verse en esta situación al final de temporada?

Nunca hago expectativas, porque las expectativas pueden confundirnos. La vida hace que el camino que tu deseas no siempre es el que consigues. Así que lo que tienes que ir haciendo frente es a los momentos que te va llevando la temporada y, como he dicho, una temporada exigente una temporada difícil donde el equipo está teniendo que sacar madurez, que resistir, que insistir. Tenemos dos partidos por delante con el primero, el de mañana al que vamos a dar mucha importancia para conseguir tres puntos que son sería muy valioso para nosotros

El jueves repetiste esa alineación con respecto a San Mamés con la diferencia de solo tres partidos, mañana vamos a ver una alineación diferente.

Al final muchas veces repetir once no solamente una intención, un querer, también es una es ver si es lo adecuado. Es más difícil repetir un once en el tercer partido seguido que en el primero, porque las lesiones... Repetir el once es imposible por las lesiones. De hecho, repetir el once es imposible porque hay jugadores que están lesionados.