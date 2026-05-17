Pellegrino Matarazzo responde a su decepción y a la losa de la Real Sociedad: "Muy enfadado"

Ángel Cotán 17 MAY 2026 - 22:24h.

El entrenador txuri urdin lamenta el resultado final

El uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Valencia con seis suspensos y dos señalados

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Pellegrino Matarazzo no ocultó su enfado en sala de prensa. La derrota de la Real Sociedad en el tiempo añadido ante el Valencia CF provocó una importante decepción en el preparador estadounidense. Así lo reconoció ante los medios presentes durante su comparecencia, aunque fue más allá y analizó la principal losa de su equipo.

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha catalogado la derrota ante el Valencia como un golpe “muy duro” tras la remontada del conjunto visitante en el descuento y con un futbolista menos (3-4). “En la primera parte no hemos jugado como queríamos. En la segunda parte hemos estado mejor, con más intensidad, pero no es suficiente para ganar un partido en LALIGA EA Sports. Para mí es duro ponerle palabras, y estoy muy decepcionado con el partido”, ha analizado el técnico txuri urdin.

Las palabras de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

La Real es el equipo más goleado de LALIGA EA Sports con 60 goles en contra, algo que no tiene contento a Matarazzo. A pesar de ello, no cree que sea algo “estructural”: “No es un error estructural. Lo trabajamos durante la semana, tenemos que seguir haciéndolo, pero no creo que sea algo estructural”.

También ha hecho énfasis en la diferencia de goles, más allá de los goles que haya encajado su equipo. A los donostiarras les queda un único partido en Barcelona ante el Espanyol, algo que aprovechará Rino para dar “oportunidades”: “Quiero dar oportunidades a los jugadores. Queremos conectar lo mejor posible y que haya buena energía”.

“Tenemos que corregir el rumbo y trabajar lo mental”, añadió el de New Jersey. El entrenador de la Real Sociedad finalizó su comparecencia ante los medios admitiendo que era el día que más enfadado estaba desde que aterrizo en San Sebastián: "Sí, muy enfadado". Pellegrino Matarazzo exigirá a los suyos de cara a la última cita.