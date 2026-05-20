Agustín Lleida confirma los siete primeros refuerzos del Real Oviedo

Ángel Cotán 20 MAY 2026 - 10:01h.

Además, el equipo azul tiene apalabradas otras llegadas

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Al Real Oviedo aún le queda por disputar un encuentro en LALIGA EA Sports, aunque lo cierto es que acumula varias semanas de planificación de cara al próximo curso. El descenso matemático del equipo que todavía dirige Guillermo Almada permitió a la dirección deportiva carbayona, en conexión con México, a adelantarse por algunos fichajes. A expensas de oficialidades, Agustín Lleida ha confirmado siete refuerzos de una tacada.

Antes, el conjunto carbayón logró cerrar la incorporación de Pablo Saenz procedente del Granada CF y alcanzó un preacuerdo por Youness Lachhab, eje del Ceuta de José Juan Romero que tanto gusta en el club azul.

En los últimos días también se ha conocido el desenlace del culebrón de Joaquín Delgado, ya que el FC Barcelona ha apostado por no ejercer la opción de compra que disponía sobre el ariete. Un refuerzo que, tal y como avanza el Director General del Real Oviedo, se une a otros seis.

Los siete primeros refuerzos del Real Oviedo

Los compañeros de La Nueva España arrojan detalles de la reunión que se mantuvo el pasado lunes entre el presidente del Real Oviedo, el citado director general y el responsable de la fundación del club con los peñistas carbayones. En ella, los aficionados presentes exigieron responsabilidades tras una pésima gestión deportiva en el ansiado regreso a Primera División.

Agustín Lleida recibió muchas críticas por la política de fichajes elegida en el año del Centenario, y tras soportar el chaparrón de los peñistas, el director general de la entidad azul avanzó el nombre de los siete primeros refuerzos del primer equipo.

Lleida confirmó que hasta siete futbolistas del Vetusta cuentan con serias opciones de formar parte de la primera plantilla de cara a la próxima temporada. Además del citado Joaquín Delgado, estos son los canteranos que subirían al Real Oviedo: Pablo Agudín, Miguel Narváez, Guille Berzal, Marco Esteban, Dieguito y Diego Espinosa.