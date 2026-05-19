Pablo Sánchez 19 MAY 2026 - 11:20h.

El Real Oviedo se fija en una de las relevaciones del año para su banquillo: varias incógnitas por resolver

La afición le ruega a su ídolo que siga un año más

Compartir







Con la derrota ante el Alavés, el Real Oviedo dijo adiós a LALIGA EA SPORTS en el Carlos Tartiere. A falta de una jornada, muchos dijeron adiós a la afición carbayona tras el pitido final de un choque en el que ya no había nada en juego para los de Guillermo Almada. Unos se despidieron sabedores de su futuro y otros lo hicieron a la espera de dilucidar qué harán a partir de la próxima temporada. Uno de ellos es Santi Cazorla.

El mago no tiene decidido su futuro. El Oviedo le dio libertad absoluta para elegir y sabe que, de no continuar sobre el césped, lo hará en otra parcela del club. En los próximos días tendrá que tomar una decisión difícil, aunque decida lo que decida sabe que cuenta con el cariño y el apoyo de su gente, tal y como le demostraron a diario y, sin ir más lejos, tras la conclusión del choque frente al Alavés.

PUEDE INTERESARTE Cuánto dinero ingresa cada equipo según su clasificación y posición final en LALIGA EA Sports

Este martes, Cazorla dejó un enigmático y sencillo mensaje en las redes sociales para despedir la temporada sin dejar claro qué decidirá próximamente. Unas palabras que despertaron las respuestas de muchísimos aficionados rogándole que siga un año más.

"Cerramos una temporada difícil delante de nuestra gente en la que no hemos estado a la altura de la categoría y sobre todo de nuestra afición. Vosotros sí sois y seréis siempre de Primera. Toca recapacitar y aprender de los errores. Gracias oviedistas. Volveremos", expresó en su perfil de Instagram junto a una foto suya.

Las respuestas a Cazorla

Las palabras del asturiano vinieron acompañadas de multitud de mensajes cariñosos en los que la petición era unánime. Todos quieren que siga y hasta excarbayones como Michu y Salomón Rondón se lo hicieron saber. "No lo dejes nunca mago", decía Michu. "Quédate", agregaba el delantero venezolano. Cada vez queda menos para conocer el futuro de una leyenda del Real Oviedo.