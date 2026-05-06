Revolución del Real Oviedo en el mercado de fichajes: cinco salidas, cinco altas y cuatro dudas

Ángel Cotán 06 MAY 2026 - 18:10h.

El descenso altera la planificación azul

Javi Calleja asegura que habría conseguido lo mismo que Veljko Paunovic

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El Real Oviedo sabe que, tras la derrota en el Estadio La Cartuja, su descenso a la categoría de plata ya es virtual. Aún no matemático y los de Guillermo Almada han demostrado que no bajan los brazos en este tramo final de curso, pero el destino parece obvio y esto acelera la planificación de la próxima temporada. En la parcela deportiva azul se trabajaba con dos escenarios, en Primera División y en Segunda. Este último implica una auténtica revolución en la primera plantilla carbayona.

Como acostumbra, la dirección deportiva del Oviedo trabaja codo a codo con México con vistas a regresar a la élite nacional lo más pronto posible. No será una tarea sencilla, pues activos importantes en la presente temporada harán las maletas, pero ya se han cerrado incorporaciones que conocen a la perfección la segunda categoría del fútbol español.

Y hay dudas con el futuro de algunos jugadores que están actualmente en nómina. Según informa El Comercio, el Real Oviedo protagonizará sí o sí varios movimientos en el próximo mercado de fichajes. Todo apunta a una revolución.

Revolución del Real Oviedo en el mercado de fichajes

Comenzando por las salidas. La continuidad de Fede Viñas se da por imposible. Los nueve goles ligueros del delantero uruguayo despiertan el interés de clubes nacionales como el Celta de Vigo y todo hace indicar que el Grupo Pachuca hará caja con él tras la disputa del próximo Mundial. Cabe recordar que tiene contrato con el Club León hasta diciembre de 2027.

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La citada fuente también confirma las siguientes salidas una vez finalice la temporada. Thiago Fernández tratará de buscar un hueco en el Villarreal CF tras la salida de Marcelino. Horatiu Moldovan también regresará a un Atlético de Madrid donde no tiene hueco. Javi López, que también acaba cesión, contaría con posibilidades de convencer a Pellegrino Matarazzo en la pretemporada de la Real Sociedad. Y por último, David Carmo, con contrato en vigor hasta 2029 en el Nottingham Forest.

Además de cinco salidas también se confirmarán cinco altas, más allá de los fichajes realizados y atados por el club. Es el caso de los cedidos Oier Luengo, Brandon Domingues, Alberto Del Moral, Álex Cardero y Daniel Paraschiv. El club carbayón deberá debatir la continuidad de estos activos en la plantilla, siendo el zaguero vizcaíno el que más opciones tiene de quedarse.

Y por último, las cuatro dudas actuales. Santiago Colombatto debería regresar al Club León, pero ya expresó en sala de prensa su deseo de continuar en el Real Oviedo pese al descenso de categoría. Jesús Martínez y Guillermo Almada tendrán la última palabra en un caso especial. También está en duda el futuro de un Nicolás Fonseca por el que el equipo azul deberá esperar. Si el mercado de Primera no le tienda, su continuidad podría ganar enteros.

Las dos últimas incógnitas la encarnan dos delanteros. Álex Forés estuvo muy cerca de abandonar el Oviedo en el pasado mercado invernal, pero Almada acabó frenando la operación. Su escaso protagonismo invita a pensar que, una vez finalice su periodo de cesión, regresará al Villarreal, aunque la baja de Fede Viñas podría cambiar su situación. El ariete prioriza jugar y se antoja difícil su continuidad. Y por último, Thiago Borbas. El atacante uruguayo está cedido hasta diciembre, aunque el club se guardó una opción para poder cortarla antes.