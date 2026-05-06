Pablo Sánchez 06 MAY 2026 - 09:16h.

El Oviedo sondea el fichaje de un todocampista de LALIGA Hypermotion: una operación con ventajas

Titular indiscutible con el Ceuta

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Independientemente de la situación clasificatoria, es lógico que los diferentes clubes vayan perfilando detalles de su plantilla de cara a la próxima temporada. El Real Oviedo, al borde del abismo, tampoco es ajeno a ello y ya comenzó a mover ficha en el mercado. Desde el pasado mes de marzo, uno de los nombres que baraja la entidad para reforzar la medular es el de Youness Lachhab, jugador del Ceuta que ha protagonizado una notable temporada. Su fichaje parece cerrado y hasta existe un preacuerdo entre las partes.

Así lo adelantó recientemente Killer Asturias, quien desveló que el mediocentro firmará por dos temporadas con opción a otra más. Youness, internacional con Marruecos en categorías inferiores, desembarcará en la capital asturiana como la primera piedra del nuevo proyecto que tratan de armar desde las oficinas del Carlos Tartiere.

Entre las partes ya existe un preacuerdo por un jugador que termina contrato con el Ceuta el próximo mes de junio y que llegará gratis a Oviedo. Solo falta esperar que acabe la temporada para formalizar el fichaje y que se convierta en realidad. Desde la dirección deportiva carbayona hay mucha ilusión depositada en un futbolista que está siendo clave en la excelente temporada protagonizada por su equipo. José Juan Romero ha contado con él casi en la totalidad de las jornadas, lo que dice mucho sobre su importancia.

El descenso, casi una realidad

En lo meramente deportivo, el Oviedo afronta el duelo del próximo fin de semana ante el Getafe sabedor de que puede ser el último como equipo de LALIGA EA SPORTS. Si se dan una serie de resultados, junto a la derrota azul, el equipo de Guillermo Almada será matemáticamente de Segunda. Las esperanzas estaban depositadas en unos últimos encuentros en los que los resultados no han sido satisfactorios. En estos momentos, la salvación está a nueve puntos con solo 12 en disputa.