Pablo Sánchez 04 MAY 2026 - 16:56h.

José Bordalás se aleja y Veljko Paunovic se posiciona: el casting del Getafe

Entradas a 100 euros en el Coliseum en la primera vuelta

Compartir







El Real Oviedo recibe al Getafe la próxima jornada en el Carlos Tartiere en un duelo que, por desgracia, de poco le sirve ya al conjunto carbayón. Los últimos resultados obtenidos han dilapidado las opciones de salvación y ya solo queda esperar. La derrota del pasado domingo frente al Betis, sumada a los tropiezos en casa ante Villarreal y Elche, sentenciaron al cuadro de Guillermo Almada. Por si fuera poco, el encuentro frente al conjunto madrileño viene acompañado de polémica.

El Getafe anunció, a través de sus redes sociales, que no habrá entradas a la venta para la afición visitante en el Carlos Tartiere. Una noticia que para nada ha sentado bien a su parroquia y que ha generado opiniones de todo tipo. "Por motivos ajenos a nuestro club, no habrá entradas a la venta en grada visitante para el partido frente al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere del próximo domingo 10 de mayo a las 18:30 horas" decía el mensaje del club.

Esta polémica medida, además, viene de atrás. Concretamente, del duelo de la primera vuelta en el Coliseum Alfonso Pérez. Aquel día suponía la vuelta del Getafe a su estadio tras las obras y el club anunció que no había entradas para la grada visitante. Sin embargo, a pocos días de la disputa del choque, el cuadro getafense puso a la venta un número de tickets al desorbitado precio de 100 euros, con el consiguiente enfado de la afición carbayona.

La medida adoptada por el Oviedo ha vuelto a levantar ampollas entre ambas aficiones en las redes sociales. Mientras unos descargaban su enfado, otros recordaban lo sucedido en el mencionado partido.

Las opiniones en las redes

A raíz de esta medida anunciada por el Oviedo, estas han sido algunas de las reacciones que hemos podido ver en las redes sociales: