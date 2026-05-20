Ángel Cotán 20 MAY 2026 - 09:26h.

La plantilla sufrirá modificaciones para afrontar con garantías todas las competiciones

El Big Data predice el puesto final de cada equipo en LALIGA: Europa, tierra de nadie y descenso

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Pellegrino Matarazzo acabó con un importante enfado tras la derrota de su Real Sociedad ante el Valencia CF. En Anoeta, el técnico estadounidense reafirmó las malas sensaciones que venía protagonizando su equipo tras tocar el cielo del Estadio La Cartuja. Pese a todo, estos últimos e intrascendentes choques ligueros han permitido al entrenador txuri urdin dejar más que clara su primera decisión de mercado de cara al curso 2026/27.

Getafe, Rayo Vallecano, Sevilla FC, Real Betis, Girona y el citado equipo che. Seis jornadas ligueras, a falta de la visita al RCD Espanyol, han permitido al técnico zanjar sus últimas dudas de cara a la próxima temporada.

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A expensas de los fichajes que llegarán, y conocido el desenlace de la situación de Aritz Elustondo, la primera decisión pura de mercado de cara al próximo curso es toda una evidencia. Aunque hay dudas con la fórmula.

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Pellegrino Matarazzo evidencia la primera decisión de mercado de la Real Sociedad 2026/27

Dos minutos ante el Getafe, sin citar ante el Rayo Vallecano, sin citar ante el Sevilla FC, sin citar ante el Real Betis, sin minutos ante el Girona y sin citar ante el Valencia CF. El algodón no engaña y Pellegrino Matarazzo, que tampoco lo hizo cuando aún no se había conquistado la Copa del Rey, no cuenta con Jon Karrikaburu.

A sus 23 años, y con contrato en la disciplina donostiarra hasta junio de 2027, el delantero no ha tenido opciones de alterar su situación en la plantilla en un tramo irrelevante de la temporada. El técnico estadounidense no cuenta con él y ha dejado clara su postura.

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Tras acumular un importante número de cesiones, y como desliza el Diario AS, la Real Sociedad podría apostar este verano por una venta definitiva del ariete. Jon Karrikaburu busca un sitio en el que cuente con oportunidades y su situación contractual invita al club txuri urdin a aprovechar la última oportunidad de conseguir un ingreso por el traspaso por el atacante. Salvo giro radical, Pellegrino Matarazzo ha evidenciado su primera decisión de mercado para la 2026/27.