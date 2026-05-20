Pablo Sánchez 20 MAY 2026 - 07:35h.

Anoeta corre serio peligro de quedarse fuera de las sedes de España para el Mundial 2030

La decisión se tomará en unos meses

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La organización del Mundial 2030 sigue su curso y con ello el trabajo de España y las diferentes sedes elegidas para ponerse a punto ante las exigencias de la FIFA. El torneo futbolístico más laureado del planeta -que también tendrá como escenarios Portugal, Marruecos y Paraguay, Uruguay y Argentina para los tres partidos inaugurales- pasará también por Bizkaia y Gipuzkoa, aunque en las últimas semanas se habla mucho sobre esta posibilidad en San Mamés y Anoeta.

Y es que las exigencias de la FIFA han hecho saltar las alarmas en ambas candidaturas sobre si compensa acometer todos los esfuerzos que supone la organización de este evento deportivo. ElDiario.es expuso los motivos que podrían llevar a los dirigentes a reflexionar y recapacitar sobre esta posibilidad a tenor de los sacrificios que hay que realizar para albergar un número de encuentros del Mundial que aún es incierto.

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Los motivos de una posible renuncia

Para comenzar, Anoeta aún tiene pendiente de acometer una pequeña reforma en su estadio para albergar 2.000 espectadores más y cumplir así con las exigencias de la FIFA en cuanto a aforo. El tema principal en cuestión no es otro que el económico.

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El mencionado medio señala que el desembolso por candidatura supera los 50 millones de euros. A todo ello hay que sumar una serie de peticiones fiscales de obligado cumplimiento y a un retoque importante en la normativa municipal ante las peticiones de la FIFA.

EiTB desvela también que la FIFA pretende que el Mundial sea el centro de atención durante su disputa. Dicho de otra forma, el organismo futbolístico desea tener la potestad para vetar cualquier otro evento social que coincida en fecha con esta cita.

Todo ello sin saber cuántos partidos albergará cada sede, lo que pone aún más en duda si compensa tanto esfuerzo para tan poco premio. Desde Euskadi transmiten calma sobre una decisión que se tomará a finales de 2026 o a principios del próximo año. Cabe recordar que otras sedes como Málaga o A Coruña ya retiraron su candidatura, por lo que no está todo dicho en escenarios como Anoeta y San Mamés.