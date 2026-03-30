Las obras del nuevo estadio del Valencia CF siguen los plazos previstos

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Las obras del Nou Mestalla prosiguen su curso. Los plazos para la construcción del nuevo estadio del Valencia CF no han sufrido modificaciones y el calendario de los próximos meses se mantiene según lo previsto. Los principales avances durante las últimas semanas han llegado en la zona exterior, tanto en la fachada como en la colocación de las vigas exteriores de la cubierta. Por dentro, mientras, llama especialmente la atención que la grada baja todavía no está construida.

Cualquiera que haya seguido las obras del recinto durante los últimos años habrá constatado una evidencia: el esqueleto está totalmente levantado desde hace mucho tiempo con la excepción de la grada baja. Las primeras filas del Nou Mestalla todavía se tienen que construir. Y no hay previsión de hacerlo hasta que llegue el año 2027.

La grada baja de Mestalla, para 2027

Tal y como informa la cuenta de Twitter 'Amunt Mestalla', que está haciendo un exhaustivo repaso casi diario de los avances, las cimentaciones de la grada baja están listas, pero esas filas primeras no se construirán hasta el 25 de enero de 2027. La idea esa que tramo final de la obra dure cerca de tres meses, por lo que la grada interior estaría completada a mediados de abril de 2027.

¿Por qué? Pues el motivo es bastante sencillo: "Para dejar espacio libre y poder montar la cubierta sin interferencias", tal y como informa la mencionada cuenta. La amplitud del futuro terreno de juego será aún mayor para poder facilitar el izado de la cubierta, cuyo sistema es bastante complejo, y todos los trabajados que le rodean.

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Fechas del Nou Mestalla, el nuevo estadio del Valencia CF

En cualquier caso, todo va según lo previsto. No hay retrasos en las obras y el estadio superó con éxito su penúltima inspección técnica municipal el pasado mes de febrero. Durante este mes de abril se seguirá trabajando de cara a la cubierta y ya están preparados los cables tensados para su izado, que se alargará previsiblemente hasta el mes de octubre.

La idea pasa por tener elevada la cubierta a finales de año y poder construir la grada baja durante los primeros meses de 2027. Será esa una de las últimas acometidas de la gran obra, sobre todo a nivel visual. La previsión es que el Nou Mestalla esté listo en verano de 2027, dentro de poco más de un año, y el Valencia CF se traslade de manera definitiva para la temporada 2027/2028.