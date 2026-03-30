Celia Pérez 30 MAR 2026 - 10:24h.

El exportero vuelve a poner en el punto de mira en la gestión de Lim

La historia tras la foto y el gesto de Kiat Lim con la familia de Fernando Martín, el entrenador fallecido en Indonesia

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Nueve puntos de los últimos doce posibles han llevado al Valencia a una zona media en la que ha tomado distancia con el descenso y se ha ganado el derecho por méritos propios a mirar a Europa. El cuadro valencianista ha pasado de estar desahuciado a entrar en la lucha europea. Un buen momento deportivo que no evita que las miradas se sigan poniendo en contra de la gestión del club por parte de Peter Lim, tal y como ha vuelto a recordar Santi Cañizares.

El que fuera portero del Valencia ha concedido una entrevista en el diario Sport y ahí ha hablado extensamente de la temporada del Valencia, señalando una vez más, la gestión de su actual propietario. "Tiene una infección, un microbio instalado, que es la gestión de su propietario Peter Lim", señaló duramente contra el dirigente.

"Mientras no haya un antibiótico para esto, es difícil que, con una mala gestión, impropia de un equipo profesional, el equipo pueda explotar sus herramientas", añadió, viendo poca solución mientras Peter Lim siga al cargo del club.

Más en concreto y preguntado por determinadas decisiones en el banquillo durante estos años con entrenadores como Marcelino García Toral o José Bordalás, Cañizares fue muy claro. "Nosotros somos tan brutos, que 'nos hemos hecho el harakiri'. Los hemos echado a la calle con contrato en vigor, pagándoles para que se vayan, habiendo hecho muy buenas temporadas. Marcelino había sido campeón de Copa del Rey y clasificó al conjunto ché a la Champions en dos temporadas", apuntó.

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"Desde entonces, no pisamos la Champions. Y Bordalás, pisó una final de Copa con un equipo muy inferior al de Marcelino. Con ese tipo de decisiones, por ejemplo, es imposible que un equipo vaya bien", añadió.

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El que fuera leyenda del Valencia, siempre crítico con la gestión de Peter Lim, no se conforma con la situación que vive el club y cuestiona duramente al conjunto de Mestalla, esperando costa más altas para el equipo.