David Torres 26 MAR 2026 - 10:42h.

El presidente estuvo al corriente de lo sucedido en Indonesia desde el primer día

Atronador minuto de silencio por Fernando Martín y su familia en Mestalla: siempre en el recuerdo

Compartir







ValenciaKiat Lim se marchó este miércoles de Valencia tras haber pasado revista a la parte deportiva con Ron Gourlay y Carlos Corberán y después de haber comprobado in situ el avance de las obras del Nou Mestalla. Sin embargo, en su viaje exprés hubo una parada que inicialmente iba a ser privada, pero que la familia afectada decidió que viera la luz. El presidente pidió ir a ver a la familia de Fernando Martín, el entrenador del Valencia CF Femenino fallecido desgraciadamente en diciembre junto a parte de su familia cuando estaba de vacaciones en Indonesia, y fue a su casa junto al director general, Javier Solís.

PUEDE INTERESARTE Indonesia confirma que ha recuperado el cuerpo sin vida de Fernando Martín

La historia detrás de la foto de Kiat Lim con la familia de Fernando Martín

La visita de Kiat Lim a la familia de Fernando Martín iba a ser privada, el Valencia CF ni tan siquiera tiene la imagen, pero la familia (en la foto están su mujer, Andrea Ortuño y Pedro Martín, el padre), decidió agradecer el gesto dándole visibilidad al asunto y decidió comunicárselo a los compañeros del diario Levante-EMV, que fueron los que la publicaron por primera vez.

¿Pero cómo surgió la foto? ¿La relación? Según ha podido saber ElDesmarque la historia comenzó poco después del naufragio. Desde Valencia, al ocurrir el desgraciado accidente en Indonesia, cerca de Singapur, se pusieron rápidamente en contacto con Kiat Lim para ver si podía ayudar de alguna manera con contactos para facilitar la búsqueda y demás. Por desgracia, cualquier intento por hacer más por Fernando y su familia no pudo llegar a más. Pero el presidente del Valencia CF no olvidó, como nadie en el club, lo sucedido y ahora, cuando ha regresado a Valencia tres meses después, pidió presentarle sus condolencias en persona a la familia. Y así fue, sucedió este miércoles antes de ir al Nou Mestalla.

PUEDE INTERESARTE El recuerdo de Fernando Martín brilla en la Ciudad Deportiva de Paterna y guía al VCF Mestalla (2-1)

El proceso judicial sigue en Indonesia

Cabe recordar que Fernando Martín falleció en el naufragio del barco turístico KM Putri Sakinah en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo– alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre con once personas a bordo, entre ellos la familia del técnico valencianista. Las autoridades indonesias hallaron días después del accidente los cuerpos de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este, Mateo, de 9 años; y Lía, de 12 años, hija de la esposa de Martín, Andrea Ortuño, quien fue rescatada junto a otra de sus hijas, de 7 años. Los equipos de rescate de Indonesia dieronpor finalizado el operativo de búsqueda de los restos del niño que aún quedan por rescatar tras el naufragio.

PUEDE INTERESARTE Detenido el capitán del barco que naufragó causando la muerte de Fernando Martín

El Valencia CF rindió diversos homenajes al técnico y a su familia, tanto en Paterna, como en Mestalla, Además, el Valencia CF y el Alcoyano han creado en su recuerdo el Memorial Fernando Martín.

Lo último que se ha sabido es que el capitán del barco que naufragó el pasado diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo (Indonesia) con la familia de Fernando Martín a bordo fue detenido, después de que la Policía le acusara de un delito de negligencia con resultado mortal, castigado con hasta 5 años de cárcel, informó la Fiscalía.