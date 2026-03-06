Detenido el capitán del barco que naufragó causando la muerte de Fernando Martín

Fran Fuentes 06 MAR 2026 - 18:29h.

Se enfrenta a cinco años de prisión

El recuerdo de Fernando Martín brilla en la Ciudad Deportiva de Paterna y guía al VCF Mestalla (2-1)

El capitán de la embarcación que naufragó el pasado mes de diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo, en Indonesia, ha sido detenido esta semana. En ese accidente falleció el exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF Fernando Martín. De este modo, la policía de Indonesia acusa al marinero de un delito de negligencia con resultado de muerte. Un cargo que en el país asiático puede conllevar penas de hasta cinco años de prisión, según confirmó este viernes la Fiscalía a EFE.

Según explicó por teléfono el fiscal regional Pradewa Artha, el capitán permanece bajo custodia en la comisaría de Manggarai Occidental, situada en el oeste de la isla de Flores. En la misma dependencia policial se encuentra también detenido el jefe de máquinas de la embarcación, señalado como el segundo acusado en el caso.

Ambos fueron identificados como sospechosos el pasado 8 de enero, en el marco de la investigación abierta tras el hundimiento del barco turístico KM Putri Sakinah. El naufragio se produjo en aguas próximas a la isla de Padar, dentro del Parque Nacional de Komodo, alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), cuando la embarcación transportaba a once personas.

Así las cosas, el suceso generó una notable conmoción tanto en Indonesia como en España. Especialmente en el entorno del fútbol valenciano, donde Fernando Martín era una figura conocida por su trabajo en el desarrollo del fútbol femenino. El exjugador, que había estado vinculado durante años a la cantera y al equipo femenino B del Valencia CF, se encontraba de vacaciones con su familia en el archipiélago indonesio cuando se produjo el accidente.

De este modo, el lugar donde sucedió el naufragio se trata de una de las zonas turísticas más visitadas del país por su riqueza natural y la presencia de los conocidos dragones de Komodo. La investigación trata ahora de esclarecer si hubo fallos en las condiciones de navegación o en la gestión de la embarcación que pudieran haber contribuido al trágico naufragio.

Entre los pasajeros viajaba una familia española formada por seis miembros. Días después del accidente, las autoridades indonesias localizaron los cuerpos de Fernando Martín, de su hijo Mateo, de nueve años, y de Lía, de 12, hija de la esposa de Martín, Andrea Ortuño. Ella logró sobrevivir al naufragio y fue rescatada junto a otra de sus hijas, de siete años.