David Torres 24 MAR 2026 - 14:23h.

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ValenciaEl Valencia CF ha vuelto este martes al trabajo después de la victoria en Sevilla que vuelve a permitir a los de Mestalla tener fundadas esperanzas de jugar en Europa. Lo ha hecho con la presencia del presidente Kiat Lim, que está de visita en la ciudad, y la gran novedad de Thierry Rendall. Como ha venido informando ElDesmarque, las molestias del lateral derecho que le impidieron entrar en la convocatoria para Sevilla no eran graves y se esperaba que estuviera en condiciones para recibir al Celta de Vigo el domingo de resurrección.

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Filip Ugrinic y Gayà, al margen

Quién no se entrenó con el resto de sus compañeros es José Luis Gayà, al que se le está sometiendo a diversas pruebas estos días para evaluar la rotura de pómulo. Parece que, al no haber nada grave, podrá llegar al partido aunque tenga que entrenar con una máscara estos días. De momento no ha saltado pero en el cuerpo técnico dan por cierta su presencia ante el Celta.

Descartado para ese partido está el centrocampista Filip Ugrinic, que no se ha concentrado con Suiza y permanecerá en València durante el parón de selecciones para recuperarse de sus molestias en el tendón rotuliano, tal y como avanzó ElDesmarque este lunes. Ugrinic, que fue convocado por Murat Yakin para disputar dos amistosos contra Alemania y Noruega antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano, no estuvo disponible en el último partido del Valencia ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

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El suizo volvió a recaer de sus molestias en la rodilla que le impidieron comenzar con regularidad la temporada justo después de ser convocado por su selección más de un año después de su última llamada, que fue en noviembre de 2024. Como Gayà, trabajó en solitario y al margen.

Tampoco trabajaron los lesionados de larga duración José Copete, Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier, así como el meta Julen Agirrezabala, que el próximo mes podría volver ya a entrenarse y jugar con el equipo.