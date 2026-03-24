David Torres 24 MAR 2026 - 09:19h.

El jugador es feliz en Mestalla y le gustaría quedarse

Lucas Beltrán quiere quedarse en el Valencia CF y lo ve factible: "Sé que se puede hablar en un futuro"

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Lucas Beltrán sigue saliendo de una lesión de rodilla que lo tuvo apartado varias semanas del equipo. En cuanto ha vuelto, Carlos Corberán ha comenzado a darle minutos porque confía en él y cuenta con él para esta temporada... Y, si pudiera ser, para la siguiente. El argentino ha caído de pie en Valencia, es feliz (en Fallas lo demostró) y en el campo rinde.

Por ese motivo, por su rendimiento en el campo, el Valencia se ha planteado ampliar su relación contractual (no es una decisión firme, ni tomada y dependerá del mercado de verano completo del club, de lo que cueste su traspaso y de su sueldo, elevado para lo que es el Valencia). En este escenario, además, aparecen competidores para ficharlo. Es el caso del Espanyol de Barcelona que, según la Cadena COPE, hará un esfuerzo económico por el futbolista argentino de la Fiorentina, cedido actualmente en el Valencia

Lucas Beltrán no duda, quiere quedarse: así está su futuro

El futbolista, entretanto, no duda. Tiene claro que su deseo sería seguir más allá de junio. "Obviamente que me gustaría seguir en el Valencia CF, un club con Mestalla y una afición impresionante. Aún no se ha hablado nada pero sé que se puede hablar en un futuro", dijo

Cabe recordar que Lucas Beltrán llegó el último día de mercado de verano después de que el Valencia CF no pudiera firmar a Sadiq. Fue a prisas y carreras una cesión sin opción de compra, pero él no lo considera un impedimento. "Si sé que se puede negociar en el momento en el que termine el préstamo, pero que yo sepa todavía no hay nada", decía el argentino sobre las negociaciones para ampliar su continuidad.

Entre el Espanyol o seguir en el Valencia CF, Lucas Beltrán no tendría dudas, pero claro, debe darse el paso desde Mestalla y mostrar el interés firme por ficharlo para poder decidir