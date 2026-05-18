Jorge Morán 18 MAY 2026 - 20:41h.

La selección inglesa quiere fomentar el descanso en el Mundial 2026

La sorprendente renovación de Thomas Tuchel con Inglaterra tras sólo diez partidos

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Cada vez queda menos para el Mundial 2026 y poco a poco se empiezan a conocer los nombres que estarán representando a cada selección. Un torneo para soñar con convertirse en campeones del mundo y en el que cada detalle cuenta para lograrlo. Y sino que se lo digan a la Selección de Inglaterra, quién parte como favorita y ha tenido una decisión que puede ser clave para acabar levantando el título.

Los de Thomas Tuchel llegan a Estados Unidos, México y Canadá con un equipo plagado de estrellas. Destacan jugadores como Jude Bellingham, Harry Kane, Saka o Marcus Rashford, pero los partidos no se ganan con nombres y hay que hacer todo lo posible para llegar en el mejor estado posible. Y aquí entra también el descanso, siendo uno de los puntos que más quieren controlar desde Reino Unido.

El plan de Inglaterra para luchar contra el ruido

La Selección Inglesa se hospedará en el The Inn at Meadowbrook Hotel, en Kansas City. Un hotel que parece contar con muchos problemas, según las reseñas y opiniones de los huéspedes, que se quejan de los ruidos constantes, de la incomodidad de las camas y la falta de intimidad.

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Precisamente este último punto es uno de los que más preocupa a Inglaterra. Viendo las reseñas, parece que el sexo es constante en este hotel y los sonidos de este acto se escuchan por todo el recinto. "Nos hemos alojado aquí dos veces y en ambas ocasiones nos sorprendió la falta de insonorización. Podíamos oír las actividades placenteras de una pareja en la habitación de al lado. La insonorización fue claramente una prioridad baja en este establecimiento", desvela The Sun en un comentario de un antiguo cliente.

A este problema se la une la falta de calidad en las camas del hotel, sembrando varias dudas entre el staff técnico de la selección. El descanso es uno de los puntos que más puede importar en este tipo de competiciones y ante esta situación, Tuchel ha elaborado un plan que contará con un experto en sueño para ayudar a sus jugadores.

Desde la Federación Inglesa ya han preparado un kit para el Mundial 2026 que será enviado a Estados Unidos y que estará compuesto por cubre colchones, almohadas especiales de gel para controlar el calor y una capa de espuma ligera para mejorar la dureza de las camas. Además también enviarán antifaces y tapones para los oídos, con la intención de que el sexo no sea un problema para sus futbolistas. Por último, Tuchel también quiere que cada habitación cuente con fotografías de los seres queridos de los futbolistas, con la intención de que se acuerden de ellos durante este importante torneo.