La FA renueva su contrato hasta 2028 cuatro meses antes de disputar el Mundial y tras sólo un año en el cargo

Los delanteros que podrían ir al Mundial 2026 con España tras la grave lesión de Samu Omorodion: lista de candidatos

Compartir







Sorprendente renovación de Thomas Tuchel con Inglaterra. La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha anunciado este jueves la ampliación de contrato del seleccionador hasta julio de 2028, después de la Eurocopa que se disputará en Irlanda y Reino Unido. Una renovación que se produce tras haber dirigido a la selección en sólo diez partidos y cuando sólo quedan cuatro meses para el Mundial 2026.

Tuchel llegó al combinado inglés en enero de 2025 como sustituto de Gareth Southgate. Desde entonces, ha dirigido a la selección durante diez partidos en los que ha cosechado nueve triunfos y una sola derrota, contra Senegal en un partido amistoso en el que no había nada en juego. Además, fue la primera selección europea en sacar su billete para el Mundial.

PUEDE INTERESARTE Así es Chattanooga, la sede donde se refugiará la Selección Española en el Mundial 2026

La renovación de Thomas Tuchel, el Mundial y el 'caso Bellingham'

Hasta hace unas horas, el contrato del alemán acababa en julio de 2026. Es decir, justo después del Mundial del próximo verano, que se jugará en Norteamérica. Así pues, esta renovación se entiende como una apuesta de confianza por parte de la Federación con el intento, además, de acallar cualquier tipo de rumores antes de la cita mundialista, pues Tuchel se quedaría libre en pleno verano y tendría la oportunidad de llegar a banquillos de primer nivel gracias a su gran currículum.

PUEDE INTERESARTE El nuevo estadio del Real Zaragoza empieza a coger forma: nuevas imágenes

La etapa de Tuchel en Inglaterra, pese a los resultados, no está siendo sencilla. Tuvo un inicio complicado por ser el tercer técnico extranjero en la historia de la selección, tras Sven Goran Eriksson y Fabio Capello, y le preguntaron en sus primeras comparecencias si iba a cantar el himno. También fue acusado de no vivir en el país e incluso tuvo que aguantar chistes como el del exentrenador Harry Redknapp, que le calificó de "espía" por ser alemán.

Durante este año en la selección inglesa, Tuchel también ha tenido que batallar con la situación de Jude Bellingham. El pasado agosto desveló que pidió disculpas al jugador del Real Madrid después de calificar su comportamiento en el campo como "repulsivo" tras la derrota ante Senegal. Su caso será uno de los grandes enigmas a resolver por Tuchel de cara al Mundial, ya que el madridista no está a su mejor nivel y ya se quedó fuera de dos listas, una por lesión y otra por decisión técnica, durante las últimas convocatorias de 2025.