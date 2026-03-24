David Torres 24 MAR 2026 - 07:08h.

El Valencia CF pagará por ampliar al meta internacional y busca otro en el mercado como avanzó ElDesmarque

Rivero, Dimitrievski y otro: El Valencia CF busca portero

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ValenciaEl Valencia CF, como viene publicando ElDesmarque, ampliará el contrato de Stole Dimitrievski en verano. El cuerpo técnico y la dirección deportiva trabajan con un escenario para la portería para la 2026-27 con Stole Dimitrievski, Rivero y un portero por decidir en el mercado. Hay muchos nombres en el mercado y en función de toda la planificación de la plantilla se decidirá cómo se acomete ese fichaje. Hay muchos nombres en el mercado (Sivera gusta mucho) y, en función de toda la planificación de la plantilla, se decidirá cómo se acomete.

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Stole Dimitrievski convence a todos

En el Valencia CF no hay dudas y acometerán la ampliación de contrato de Stole Dimitrievski antes de que vence (al final de temporada). Las estadísticas respaldan su rendimiento en contraposición a un Julen Aguirzabala, que volverá en el próximo mes a vestir la camiseta del Valencia.

Tras firmar su sexta portería a cero en Sevilla, el internacional por Macedonia encaja poco más de un gol por partido, mientras que Julen casi se va a dos.

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El vestuario se siente seguro con Stole Dimitrievski

Nadie en Mestalla duda de él. El meta macedonio no solamente se ha ganado el favor de la afición con sus actuaciones, sino también el OK de los despachos sino también el apoyo de sus compañeros. El guardameta cuenta con el respaldo del vestuario tras su polémica a final de año cuestionando si Agirrezabala jugaba por contrato, y por la que tuvo que pedir perdón. Eso está olvidado.

Dentro de las cuatro paredes de la Ciudad Deportiva se valora la calidad de Julen como portero, pero ven que es Stole tiene un punto más de experiencia, un valor añadido que todavía le falta al cancerbero vasco, mucho más joven. Tal y como ha podido saber ElDesmarque, el equipo, sin menospreciar a Agirrezabala ni su calidad, es feliz con la tranquilidad que les transmite un Dimitrievski que domina "el otro fútbol" y que les da un poso a la hora de mantener el resultados cuando están apretados los partidos.

Este sentir del vestuario, además coincide claramente con las posibilidades económicas del Valencia y las necesidades del club. A Carlos Corverán y su cuerpo técnico, Agirrezabala les encanta, pero Dimitrievski les ha convencido. Eso, sin contar con un dato que las oficinas del Valencia tienen clarísimo: firmar a Julen Agirrezabala costaría alrededor de 10 millones de euros, mientras que asegurarse la continuidad de Stole vale una mejora salarial, merecida y y ganada en el campo, y un bonus de medio millón de euros. La decisión, tomada hace semanas, cae por su propio peso. Falta ejecutarla.