Las nueve paradas del tren del Valencia CF hacia Europa

David Torres 30 MAR 2026 - 07:17h.

Compartir







Que el Valencia CF va a tener opciones de jugar competiciones europeas no lo duda nadie. Lo dicta la clasificación de LALIGA y la dinámica del equipo. Pero es que además el calendario puede hacerle un favor. Todo dependerá de si los de Carlos Corberán, el técnico de las segundas vueltas, continúan en la racha que iniciaron en Sevilla y que está en esta Segunda vuelta les ha permitido ganar seis partidos, o si, por el contrario se dejan ir como sucedió en Oviedo. Los valencianistas dependen de sí mismos para clasificarse de cara a las competiciones europeas. Están a tres puntos de la Real Sociedad, que actualmente es séptima clasificada y tienen un partido pendiente.

Carlos Soler, ex valencianista y hoy en día jugador txuri-urdin lo advertía el otro día. "Están cerca. Pueden hacer cosas muy bonitas esta temporada". Con esos tres puntos al Valencia CF les valdría, pero las combinaciones son mayores, empezando porque el sexto puesto actualmente lo ocupa un Celta de Vigo que curiosamente es el próximo visitante del estadio de Mestalla. El duelo contra los gallegos es el primero de los nueve que tiene que jugar el Valencia de aquí a final de temporada Para dirimir si rompe una sequía histórica fuera de Europa o si por el contrario, alarga una agonía que ya dura seis años y que tiene a la afición del Valencia desesperada.

El calendario del Valencia CF

A falta de nueve partidos para el final de temporada, los valencianistas están a siete puntos de distancia del descenso y a seis del sexto puesto que marca la Liga Conferencia. Justamente, ese lugar lo ocupa el equipo gallego, su próximo rival, aunque si se dan una serie de resultados el séptimo lugar también podría dar entrada a Europa.

PUEDE INTERESARTE El compromiso de Hugo Duro para jugar en Europa: Sus palabras y los puntos que ha dado

Después del partido del Celta de Vigo, el Valencia tendrá dos partidos lejos de Mestalla. El equipo blanquinegro visitará al Elche y al Mallorca, dos equipos inmersos en la pelea por evitar el descenso y cerrará el mes de abril como local ante el Girona, que tiene actualmente un punto menos que el equipo valenciano.

Ya en marzo, recibirá al Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Barcelona, mientras que visitará al Athletic y Real Sociedad.

Los nueve partidos que le quedan al Valencia CF

Valencia CF - Celta de Vigo

Elche - Valencia CF (Jornada retro)

Mallorca - Valencia CF

Valencia CF - Girona

Valencia CF - Atlético de Madrid

Athletic - Valencia CF

Valencia CF - Rayo

Real Sociedad - Valencia CF

Valencia CF - FC Barcelona