David Torres 24 MAR 2026 - 11:11h.

Los últimos 9 goles de Hugo Duro le han reportado 22 puntos al Valencia

Hugo Duro habla de Europa: "Veníamos de un resultado malo, con falta de actitud y relajación y lo necesitábamos"

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ValenciaHugo Duro lleva semanas rumiándolo. El ariete del Valencia CF quiere jugar en Europa. Lo dijo tras ganar en Sevilla y lo hizo después de vencer al Alavés. En los dos encuentros marcó. "Nuestro sueño es tirar hacia arriba. Desde que he llegado aquí no he podido jugar ninguna competición europea y hasta que no la juegue no voy a parar. Esto es el Valencia y si no mirar hacia arriba obviamente la afición te va a apretar y con razón", comentaba el punta que, semana tras semana, se cita con el gol y ya es el máximo anotador español en las últimas tres Ligas aunque, a pesar de ello, siga invisible para la Selección Española.

La eficacia de Hugo Duro, a prueba de bombas: Dato no mata relato

Su afirmación "desde que he llegado aquí no he podido jugar ninguna competición europea y hasta que no la juegue no voy a parar" la sustenta Hugo Duro con datos. Un tanto cada 172 minutos de juego y cada tres remates es un dato que lo pone por delante de Lamine Yamal, Mbappé y casi cualquier delantero en la élite.

Y, en su caso, dato no mata relato, pues sus goles además son puntos de oro para el Valencia CF. Sus últimos 13 goles le han permitido sumar a su equipo un total de 30 puntos. De hecho, recuerda EFE, para encontrar un gol de Hugo Duro sin incidencia positiva en el marcador hay que remontarse a enero de 2025 cuando el Valencia fue goleado por el Barcelona 7-1 en Montjuic.

En este período marcó en las victorias la temporada pasada ante Real Madrid (1-2), Las Palmas (2-3) – hizo un doblete – y Getafe (3-0); mientras que en el curso actual ha marcado en los empates contra Sevilla (1-1) y Mallorca (1-1) y Espanyol (2-2) además de en los triunfos frente al Getafe (3-0), Athletic (2-0), Levante (1-0), Espanyol (3-2), Alavés (3-2) y Sevilla (0-2).

Es decir, los nueve goles de esta temporada le han reportado al Valencia CF 22 puntos.

A por su récord de goles

Además, los nueves goles que ha marcado Hugo Duro en la presente temporada se aproximan a los mejores registros de su carrera y todavía tiene por delante nueve jornadas para ampliar dicha cifra. Su récord anotador está en 13 tantos, cifra que alcanzó en la campaña 2023-2024, mientras que la temporada pasada anotó 11 dianas. Es, sumando las tres últimas Ligas, el máximo goleador español, y quiere ir a Europa.