David Torres 30 MAR 2026 - 09:09h.

"Dentro es la sombra del entrenador, es el que organiza, manda, comunica...", dice Hugo Duro

La pregunta del millón con Guido Rodríguez y el Valencia CF y la respuesta es "Sí"

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ValenciaAprovechando el parón de selecciones, varios jugadores del Valencia CF han atendido a los medios de comunicación. Uno de ellos, Guido Rodríguez, que en exclusiva para ElDesmarque confirmó que es feliz y que quiere seguir en Valencia más allá de junio. En sus respectivas entrevistas ha habido varios denominadores comunes, pero uno de ellos es la admiración que ha producido la llegada, el juego y la personalidad del mediocentro argentino, campeón del mundo, y que ya ostenta los galones en Mestalla. El vestuario se deshace en elogios hacia él y quiere que se quede a su lado más allá del verano.

Guido ha caído de pie en el club, en la afición, es una extensión del cuerpo técnico sobre el campo y un capitán in pectore sobre el césped y en el vestuario. No hay más que leer, por ejemplo, a su inseparable Lucas Beltrán en el diario As. Él ya lo conocía de la Selección de Argentina. "Guido es una gran persona y un futbolista con una experiencia tremenda. Nos da paciencia, temple. Siempre tranquilo. Ni se inmuta cuando le presionan y eso nos da mucha salida; nos permite atacar un poco más alto. Y es un referente del vestuario. Hablamos de un campeón del mundo. No lo son todos. Los jóvenes necesitamos un jugador como él a nuestro lado para seguir creciendo".

"Nos da paciencia, temple. Siempre tranquilo. Ni se inmuta cuando le presionan y eso nos da mucha salida. Es un referente en el vestuario" Europa Press

En términos similares se expresa Hugo Duro en el diario El Mundo. "Fuera del campo no habla mucho. Dentro es la sombra del entrenador, es el que organiza, manda, comunica... hace que todo el equipo vaya coordinado. Es un futbolista top", dice el delantero que niega haber tenido una bronca con él como se sugirió en redes sociales, porque en redes se busca el morbo y se sacan cosas de contexto. Hace unos días decían que tuve una bronca con Guido, y no es verdad", zanja

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César Tarrega, al ser preguntado en Superdeporte sobre si renovaría a Guido Rodríguez en verano lo tiene clarísimo: "Lógicamente, lo que está aportando Guido es es una bestialidad desde que desde que ha llegado transmite ese liderazgo que es innato para él, la experiencia que tiene, lo que nos ayuda al equipo a los jóvenes, la pausa que da en momentos importantes o cómo acelera el juego cuando es necesario... Está demostrando la calidad que tiene, lo que nos está aportando al equipo y ojalá que siga".

César Tárrega: "Lógicamente me lo quedaría lo que está aportando Guido es es una bestialidad desde que desde que ha llegado transmite ese liderazgo que es innato para él" Europa Press

Acaba la ronda Diego López en Levante-EMV. "Es una pasada verle jugar y entrenar", explica el joven delantero asturiano que, en la mencionada entrevista cuenta que quiere quedarse en el Valencia CF de por vida.

¿Y qué piensa Carlos Corberán de Guido Rodríguez?

El técnico demuestra dándole la titularidad que es su extensión en el campo, pero además no oculta en sala de prensa su felicidad por contar con él. "Guido tiene mucha experiencia, poso, y un nivel que le ha permitido hacer la carrera que ha hecho. Tenía muchas ganas de venir a ayudar al Valencia CF", dijo tras ganar en Sevilla.