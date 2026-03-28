David Torres 28 MAR 2026 - 11:11h.

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ValenLucas Beltrán es feliz en Valencia. El argentino, siempre que puede, asegura que ha encontrado un fútbol, una ciudad y un club que le van bien a sus características y, por tanto, soñaría con quedarse en Mestalla. Cedido desde la Fiorentina sin opción de compra, los italianos tienen la última palabra sobre su futuro. Él lo sabe y, aunque quiere seguir en Valencia, es consciente de que la cosa no estará fácil en verano. Más que nada porque es algo que no depende intrinsecamente de él. "Quedan nueve partidos y veremos. Lo normal es que vuelva a la Fiorentina, porque no hay ninguna cláusula en mi contrato de cesión. Poco más puedo hacer yo que dar lo mejor de mí en estos 9 partidos y después, no sé, la gente del club dirá. Es que no es una decisión mía. Depende de lo que opine el Valencia de mí, de lo que la Fiorentina quiera hacer conmigo... Son tantos factores. Pero si dependiera solo de mí... me encantaría quedarme"

Lo ha dicho en una amplia entrevista con el diario As, en la que el argentino reconoce también que la conexión con Mestalla ha sido muy fuerte e inmediata. "Noto que Mestalla me quiere, la verdad (ríe). Siempre digo que el futbolista tiene que representar al hincha dentro de la cancha y eso es lo que traté siempre de hacer, acá y en todos los clubes. Odio perder y hago siempre lo imposible por ganar. Lo ideal para un delantero es hacer goles, asistencias… es lo más lindo, lo que más vende. Pero a veces esa parte no se da, pero a correr… nunca me criticaran".

"Lo normal es que vuelva a la Fiorentina, porque no hay ninguna cláusula en mi contrato de cesión"

"Sobre la bocina y acertada. Acá me volví a sentir yo. Quería recuperar mi esencia, mi intensidad, y siento que en España aprovecho mejor mis características", añade sobre su decisión de venir al Valencia CF