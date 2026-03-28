David Torres 28 MAR 2026 - 08:22h.

"Siempre que puedo intento ver a mis compañeros cuando juegan"

Los debutantes de Luis de la Fuente en el España-Serbia: Mosquera y un Víctor Muñoz que tardó 9 minutos en marcar

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VillarrealCristhian Mosquera cierra el círculo. Debutó con la Selección Española apenas unos meses después de dejar el Valencia CF no sin cierta controversia y empezar a hacer carrera en el Arsenal. El central, con apenas 21 años lleva un año magnífico y lo celebraba por todo lo alto. "La verdad es que aquí cerquita de casa he tenido el privilegio de debutar aquí, que bastante gente de la familia haya podido venir a verme" Mosquera estaba feliz por su debut y no descartaba ir al Mundial incluso. El valenciano, ha aprovechado además, para acordarse de su querido Valencia.

¿Quedan pocos meses para el Mundial, es verdad que acabas de llegar, que te han acogido genial. ¿Te ves con posibilidades de seguir aquí, de poder entrar en la lista del Mundial de De La Fuente?

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Sí, si estoy aquí es porque opciones hay de poder ir y bueno, al final mi trabajo es en mi club y cuando estoy aquí dar mi 100% y al final el míster es el que decide.

Menudo cambio en un año

Al final dejar aquí mi casa también fue difícil, pero bueno, creo que el cambio he acertado. Estoy muy contento ahí en Londres, con la vida que estoy llevando, con el club también. Estoy muy feliz, así que muy contento por el cambio.

Cristian, eres un ejemplo de querer jugar con España, lo ha dicho Luis, te ha puesto de ejemplo muchas veces porque pudiste irte con Colombia

Sí, bueno, al final yo llevo una larga trayectoria con las inferiores de la selección. Estoy muy contento y bueno, como siempre digo, siempre que me preguntan acerca de este tema, estoy muy tranquilo. Yo y mi familia siempre hemos estado muy tranquilos y la paciencia es la clave para que se abran las puertas. .

¿A qué le dedicas este debut? ¿Ves a España favorita para ganar el Mundial?

Bueno, sí, creo que España está entre las selecciones favoritas, claro que sí, no tengo duda de eso, al final lleva demostrando a la selección por un tiempo bastante largo que está en el top. ¿Qué es lo que más te gusta de Valencia y del Valencia? No sé si lo sigues. Bueno, el tiempo, la gente, muchas cosas, al final como Valencia, como Alicante también, como Mizona, poco en el mundo.

¿Y al club lo sigues? ¿Al Valencia lo sigues?

Sí, sí, claro que sí, siempre que juegan intento ver a mis compañeros, siempre estamos en contacto con llamadas, con mensajes.

¿Crees que llegará Europa o qué?

Bueno, ojalá, ojalá, Sí que es verdad que estos últimos años no han sido como esperábamos en el Valencia, pero este año la cosa tiene buena pinta.

¿En quién te has acordado cuando has debutado? ¿A quién se lo dedicas?

Bueno, primeramente agradecido a Dios por la oportunidad de ponerme donde me pone él y, bueno, en segundo lugar, por supuesto a mi familia, que es la que siempre está apoyándome, arropándome y en los momentos no tan fáciles siempre está ahí, así que sin duda a ellos, sí.