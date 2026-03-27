El valencianismo llora viendo a cuatro canteranos en la Selección Española pero ninguno en Mestalla

Convocatoria de España para los amistosos ante Serbia y Egipto: novedades y ausencias

La llegada de Mosquera a la Roja, apuntilla el sabor agridulce para el valencianismo

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ValenciaEl Valencia CF ha visto como tres jugadores de su primer equipo han sido citados por sus selecciones para este parón previo al Mundial: Stole Dimitrievski se irá con Macedonia del Norte y Murat Yakim llamó a Filip Ugrinic y Eray Cömert para que formen parte de la mundialista Suiza, aunque finalmente Filip se quedó en casa por lesión. Sin embargo, en los mentideros valencianistas esta semana sin Liga no se comenta otra cosa que el hecho de ver a cuatro canteranos (cinco valencianos en total) en la lista de Luis De La Fuente. Se habla, se comenta y se analiza con dolor al ver que cuatro futbolistas criados en Paterna despuntan en la élite y ninguno lo hace defendiendo la elástica valencianista.

El caso Mosquera, la "puntilla"

En la lista de Luis De la Fuente se estrenaba una de las últimas joyas de la cantera valencianista que ya no están en Mestalla. Se trata del central Cristhian Mosquera, el defensa que tuvo oferta para renovar el verano pasado pero que decidió irse y pidió ser traspasado al Arsenal, tal y como el Valencia CF contó en su día en un duro comunicado.

Mosquera, tal y como ha venido contando ElDesmarque, tenía la oferta sobre la mesa para jugar con la Absoluta de Colombia. Aún siendo sub 21, el combinado cafetero le ofreció ir al primer equipo, pero renunció, se mantuvo fiel a sus orígenes, aunque agradecido por el ofrecimiento, y siguió escalando con la Roja. Esta citación, aunque sea por lesión de algún titular, compensa el esfuerzo y debería alejar los fantasmas de que Mosquera se vaya con Colombia. Sin embargo, agría el carácter de los valencianistas, dolidos porque el central continúe su ascenso a la élite en el Arsenal.

Ferran Torres, Carlos Soler y Álex Grimaldo

Más habituales en las listas de la selección son Ferran Torres, Álex Grimaldo y un Carlos Soler que está viviendo (junto a Guedes) su mejor momento desde que salió de Mestalla, también mal vendido por la administración de Peter Lim. Ferran Torres ha hecho carrera en el Barça, salió de Mestalla hacia el City en 2020 y hay quien no lo ha superado.

Regresa a la selección Carlos Soler, cuyo último partido con España fue en la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar, en diciembre de 2022, justo después de dejar el Valencia CF hacia el PSG. Otra dolorosa venta de Peter Lim y Anil Murthy que aún duele en Mestalla.

Completa el póker de canteranos Álex Grimaldo, formado en Paterna pero que bien joven se marchó (2008) en busca de fortuna. Tras escalar en la Masía hasta el Barça B, fue fichado por el Benfica y luego por el Bayer Leverkusen. La presencia de numerosos y buenos laterales izquierdos en Mestalla le cerraron la puerta, aunque siempre ha estado en el radar y en el deseo del valencianismo su regreso.

Ellos cuatro, tras la suspensión de la Finalissima que debía disputar ante Argentina en Catar, la selección española se enfrentará a Serbia el viernes 27 de marzo en Villarreal y a Egipto el lunes 30 de marzo en Barcelona.