El Athletic trabaja en la ampliación de San Mamés: nuevo aforo, precio y detalles

El club ya ha presentado la propuesta al Ayuntamiento de Bilbao

Más le vale al Athletic ir a Mendizorrotza con la cara de San Mamés

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El Athletic Club tiene un plan para ampliar San Mamés. La directiva de Jon Uriarte ha presentado ante el Ayuntamiento de Bilbao una propuesta con dos alternativas para aumentar el número de asientos de su estadio, según informa El Correo. Un proyecto ambicioso que dejaría el coliseo con un aforo cercano a los 56.000 espectadores.

Actualmente, en el recinto caben 53.331 personas, según los datos oficiales. La propuesta presentada al ayuntamiento pasa por 'ganar' 2.440 asientos más, con la posibilidad de alcanzar un aforo máximo de 55.771 espectadores. Hay una segunda alternativa que pasaría por ganar 2.099 butacas, ampliando la zona reservada a los asientos de movilidad reducida.

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El arquitecto del estadio, César Azcárate, ya había planteado esta posibilidad en su diseño inicial. Ahora, el club ha decidido activarla, aunque para ello necesita el visto bueno de las instituciones.

Se trata de una obra bastante sencilla, que conviviría con los partidos de fútbol del Athletic y que se alargaría durante cerca de ocho meses. De momento, a la espera de una respuesta por parte del consistorio, no hay una fecha concreta para su posible ejecución. El presupuesto rondaría los 5,2 millones de euros.

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Cómo es la propuesta de ampliación de San Mamés

El plan presentado por el Athletic al Ayuntamiento pasa por ir ganando asientos fila a fila, sector a sector. Según la citada fuente, en la grada baja se introduciría una 'fila 0' detrás de los banquillos, a pie de césped, y se reorganizarían los asientos para personas con movilidad reducida con el objetivo de ganar más butacas en esa última fila.

En las tribunas norte y sur se crearía una fila adicional, además de reducir la distancia lateral de los asientos.

Y en la grada alta, se haría una reconfiguración de los vomitorios para ganar asientos, una nueva distribución de la zona de prensa y nuevas filas en lo más alto del recinto. Esto último conllevaría, además, una pequeña obra para retranquear los tabiques de la fachada.