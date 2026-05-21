El técnico dirige actualmente al filial del Celta, que tiene buena relación con el Grupo Pachuca

Los cinco candidatos a nuevo entrenador que maneja el Real Oviedo tras la salida de Almada

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Novedades importantes en el banquillo del Real Oviedo. A falta de una jornada para concluir el curso y con el equipo ya descendido matemáticamente a Segunda, Guillermo Almada ha anunciado este mismo jueves que no seguirá el próximo curso. A partir ahí, se abre un abanico de posibilidades y varios nombres empiezan a sobrevolar el Carlos Tartiere. El último en sumarse a esa lista de opciones de Fredi Álvarez.

Según informa el periodista Matteo Moretto, Fredi Álvarez "gana fuerza por su perfil valiente y competitivo". Un técnico algo desconocido para muchos seguidores del fútbol de primer nivel que actualmente dirige al Celta Fortuna, filial del equipo celeste, y que podría cambiar de aires el próximo verano si le llegada una buena propuesta.

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La situación de Fredi Álvarez en el Celta y su posible llegada al Oviedo

Fredi tiene contrato con un Celta Fortuna que actualmente milita en segunda posición en Primera RFEF, sin opciones de subir matemáticamente pero sí de competir por un hueco en LaLiga Hypermotion. Según ha podido saber ElDesmarque, la idea del Celta sería que siga en el banquillo en caso de ascenso. Pero si se mantiene en la tercera categoría, la postura podría ser distinta.

El técnico tiene un compromiso con el club para reintegrarse como otro trabajador más en la estructura deportiva, pero si llegara una oferta del Real Oviedo podría plantearse su salida. Su intención, desde hace ya un tiempo, era la de no volver a los banquillos, pero una propuesta de Segunda División podría cambiar sus planes de futuro a corto plazo.

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Además, el Celta tiene buena relación con el Grupo Pachuca, máximo accionistas del club carbayón. Si se confirmara su salida, el Celta podría apostar por Berto Suárez para el Celta Fortuna.

Además, el periodista Matteo Moretto también ha desvelado que la salida de Almada del Oviedo podría estar relacionada con una posible llegada a Cruz Azul, que ya intentó convencerle hace varios años. "Vuelve a valorar seriamente su perfil para liderar su nuevo proyecto deportivo en México", asegura la mencionada fuente.