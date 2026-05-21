Fran Fuentes 21 MAY 2026 - 12:22h.

"Desde el principio fue un caballero con nosotros; es el único que no ha faltado a un entrenamiento", afirma el técnico

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Guillermo Almada ha explicado los motivos de su adiós al Real Oviedo. Entre las razones, desmiente categóricamente que esté su supuesta mala relación con Santi Cazorla. Es más, afirma que ha sido "invento de la prensa". Asimismo, de momento no se moja sobre qué decisión tomará después de marcharse del club carbayón, con el que, además, se muestra muy agradecido, tanto con la directiva como con la afición.

La marcha del Real Oviedo: "Sí, nos vamos a continuar. Es una decisión personal, le agradecemos, primero un gran orgullo de representar a un club tan prestigioso, una afición tan pasional como es Oviedo, agradecemos muchísimo el ofrecimiento para que continuáramos la próxima temporada, pero bueno, decidimos por distintas circunstancias que no van al caso no continuar en la próxima temporada. Vuelvo a insistir, agradecemos profundamente el ofrecimiento y nos sentimos realmente orgullosos y complacidos de que hayan pensado en nosotros para continuar el proyecto, pero es la decisión que hemos tomado con el cuerpo técnico y la familia".

¿Ha pesado un poco todo el ambiente social?: "No, no, son decisiones que vuelvo a insistir, se lo dijimos permanentemente, lo estábamos analizando, es multifactorial la decisión que tomamos, no hay causas. Uno como entrenador sabe que vinimos en momentos difíciles y siempre los procesos son los resultados, sobre todo el año que viene. Para mí Oviedo tiene un gran futuro, muchas posibilidades de volver a la primera división, que todo esto corresponda a un aprendizaje importante para esta etapa venidera y aquí lo que perdura es la institución, los entrenadores, los futbolistas estamos de paso y lo que importa, vuelvo a insistir, es la institución que es muy prestigiosa y que tenga una afición con un arraigo y un apoyo que realmente enorgullece a todos los que participamos en la familia de Oviedo".

Su relación con el vestuario: "Bueno, espectacular. Se inventó por parte de alguno de ustedes, no sé exactamente porque no escucho prensa, como que yo tuve un problema con Santi y no lo tengo, hemos tenido la mejor relación con Cazorla. Desde el primer día que yo hablé con él, él se mostró muy dispuesto a colaborar desde el lugar que fuera, jugando, no jugando, lo importante siempre él lo estableció que era la institución y tuvimos una relación excelente, a lo largo del semestre no tuvimos siempre lo destacado, el primero jugador en llegar, el último en irse, nosotros a veces le queríamos permanentemente administrar los entrenamientos y él siempre quería seguir y continuar y tanto es para mí que él tuvo un ascenso en su rendimiento físico y futbolístico que llegamos hasta ahora por esa continuidad que mostró permanentemente por el profesionalismo que mostró y por esa entrega que ha mostrado a la camisa, así que toda esa nube que inventó el periodismo no es real, no sé originalmente dónde salió".

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Los motivos para su salida: "Cuando uno dice multifactoriales porque hay una cantidad de argumentos que analiza y que pesan, personales, familiares, proyectos, bueno una cantidad de cosas que analiza y que cree que es la mejor decisión y bueno, nada de eso".

¿Los gritos de la afición han influido?: "No, ya lo vuelvo a insistir, no tiene nada que ver porque son cosas normales, en el fútbol no tiene absolutamente nada que ver esa que nosotros hayamos tomado ese tiempo, que la teníamos tomada desde antes y nosotros permanentemente sentimos el respaldo de la afición, con los jugadores, con nosotros y como siempre digo lo más importante es a los futbolistas porque en definitiva juegan ellos pero siempre sentimos el respaldo, vuelvo a insistir, más allá de alguna situación puntual.

El supuesto problema con Santi Cazorla: "Bueno, Cazorla tiene más minutos con nosotros que con los otros entrenadores, entonces nosotros gestionamos. Santi ha jugado prácticamente todos los partidos y siempre tomamos una decisión de ponerlo al final porque nos parecía, vuelvo a insistir, nosotros tratamos de ser transparentes porque el equipo rival está más desgastado y él puede sobresalir más en ese juego permanentemente, no es que no participó en algunos partidos, siempre ha participado, no tuvimos, vuelvo a insistir, hemos tenido muchas conversaciones con él y siempre ha sido un caballero con nosotros y en los entrenamientos creo que, no me quiero equivocar y ser injusto con algún otro jugador, pero creo que fue el único que no faltó en ningún entrenamiento, no tengo esos datos aquí, pero fue de los pocos jugadores que no se perdió en ningún entrenamiento permanentemente, así que vuelvo a insistir, en un juego que en alguna parte de la presa empezó y después se trasladó, pero no es real".

La gestión del asturiano y su posible titularidad: "Sí, sí, ya te lo dije. La decisión siempre la conversamos con una cantidad de gente que integra en el staff del cuerpo técnico y siempre queríamos que lo mejor para el club, él te da algunas cosas y te quita otras, y nos dio soluciones en muchos partidos que entró en el segundo tiempo. El equipo fue mucho más competitivo, en algún momento salimos de situaciones, llevaban 6 goles en una cantidad de jornada, hicimos muchos más goles, recibimos menos goles en contra, fuimos competitivos con todos los equipos, lamentablemente superamos a muchos equipos en la parte futbolística y nos faltó efectividad, concretar todas esas opciones de gol que generamos o esa superioridad dentro de la cancha en el marcador y eso en el fútbol de hoy es determinante, nos faltó a algunos jugadores con ciertas características que no teníamos para ratificar todo eso bueno que estábamos haciendo y vuelvo a insistir en el caso de Santi, el análisis era que nos parecía más importante que entrar en los últimos 30-35 minutos para que él pudiera sobresalir más con el equipo rival un poco más desgastado".

Por qué tardó tantos partidos en ponerle: "Simplemente fueron decisiones que como ya lo dije en algún momento capaz que nosotros nos equivocamos, la verdad no la tenemos y bueno vuelvo a insistir, vimos una evolución en su parte física porque el talento que tiene Santi no lo va a desconocer nadie y eso para mí le da más continuidad en tener un buen rendimiento y bueno efectivamente fue así más allá de algún partido que necesitábamos quizás otra característica en ese momento pero fueron poquitos partidos creo que en los que no participó".

Parecía que sí continuaría, pero ahora dice que no: "Yo nunca ratifique mi continuidad, siempre le dije que lo estaba analizando y que era lo menos importante en la decisión que teníamos que tomar, nos queríamos tomar un tiempo para analizarlo, todos los factores que teníamos que tener en la mesa y bueno, vuelvo a insistir, cuando tuvimos la decisión tomada nos pareció permitido comunicarlo".

Por dónde pasa el futuro de Guillermo Almada: "No sé. Sí hemos recibido ofertas en este transcurso del tiempo y siempre cerramos la puerta a partir de que se nos acabe el contrato que es el día lunes o el 31 de mayo, bueno, analizaremos qué va a depender o qué va a pasar con nuestro futuro, pero como dije en las conferencias anteriores es lo menos importante, aquí lo importante es cerrar bien el campeonato, la institución y bueno, después que termine todo esto analizaremos detenidamente qué se nos depara en el futuro para nosotros y a la distancia siempre seremos un aficionado del Oviedo porque la verdad pasar por una institución de tanto arraigo y popular y sobre todo con tanta pasión hace que uno sienta orgullo, vuelvo a insistir, de haber pertenecido a la familia de Oviedo".

¿Se ha sido demasiado injusto con Guillermo Almada?: "No, yo no creo, son un poco, ya le dije, el juego del periodismo que hizo con Santi y cualquiera que tomemos partido entre Santi y cualquiera, se van a inclinar a él porque es un ídolo del club, muy bien ganado. Es una situación que vuelvo a insistir, no es real. Así que nada, la afición y la gente, como así hemos sentido el apoyo permanente de muchísima gente, se puede expresar como quiera porque son un poco los avatares de esta profesión de entrenador".