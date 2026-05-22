El Real Oviedo toma una decisión por Ovie Ejaria y pagará por ella

Celia Pérez 22 MAY 2026 - 11:19h.

El club no piensa contar con él la próxima campaña

Por qué se va Guillermo Almada del Real Oviedo

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Ocho partidos en toda la temporada con el Real Oviedo. Es es el pobre bagaje que ha acumulado Ovie Ejaria en el club carbayón y que lo han llevado a la rampa de salida este verano. A falta de disputar el último partido en Primera, el equipo descenderá y desde el club ya trabajan en un proyecto en el que no estará Guillermo Almada al frente del equipo, ya confirmó su adiós, ni tampoco el extremo inglés.

Tal y como cuenta La Nueva España, la plantilla sufrirá una remodelación profunda y serán muchos los adiós este verano. Además de los jugadores que acaban contrato y no seguirán, también se une Ovie Ejaira, que a pesar de tener un año más de vinculación, no lo llegará a cumplir. El Real Oviedo cuenta con una cláusula en su contrato que piensa activar y por la que le puede rescindir a cambio de 20.000 euros.

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El mediocentro inglés estuvo a prueba en el equipo durante la pretemporada y tras obtener el visto bueno de Veljko Paunovic firmó un contrato de dos temporadas con el conjunto carbayón. A sus 27 años llegó por petición expresa del técnico serbio para tratar de recuperar su tono físico después de dos años de calvario entre lesiones y problemas personales, pero la realidad es que su rendimiento no ha estado a la altura y el club ya piensa en finiquitar su relación este mismo verano.

Un verano que se presenta intenso en las oficinas del club asturiano, donde en primer lugar tendrán que encontrar al candidato idóneo para coger las riendas del equipo. No son pocos los nombres que rondan la órbita como José Juan Romero, Iván Ania y Julián Calero, o recientemente Fredi Álvarez. De esta forma, el club asturiano tendrá que encontrar al candidato idóneo al que dejarle un nuevo proyecto en Segunda división.