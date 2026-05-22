Por qué se va Guillermo Almada del Real Oviedo

Celia Pérez 22 MAY 2026 - 07:50h.

El uruguayo ha comunicado su decisión de no seguir

Los cinco candidatos a nuevo entrenador que maneja el Real Oviedo tras la salida de Guillermo Almada

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Guillermo Almada no seguirá siendo entrenador del Real Oviedo. A dos días de finiquitar la temporada con el cuadro carbayón, que bajará a Segunda división, el propio uruguayo anunció que no continuará al frente del banquillo la próxima temporada. De este modo, el conjunto asturiano tendrá que buscar un nuevo técnico para la próxima temporada.

"Es una decisión personal. Ha sido un gran orgullo representar una institución como esta y agradecemos mucho el ofrecimiento para continuar, pero decidimos esto. Es una decisión multifactorial, por varias causas. Oviedo tiene un gran futuro y muchas posibilidades de volver a Primera división", explicó en la sala de prensa de El Requexón antes del Mallorca-Oviedo del sábado.

Y bien, ¿cuáles pueden ser esas 'varias causas'? Pues según desvela Matteo Moretto los tiros pueden ir por una oferta procedente del fútbol mexicano. Su salida del Real Oviedo podría estar relacionada con el interés de Cruz Azul. El conjunto mexicano ya estuvo tras sus pasos en el pasado y ahora vuelve a centrar su mirada en Almada para convertirlo en el líder de su nuevo proyecto deportivo.

Fue a mediados de diciembre cuando el Real Oviedo desembolsó cerca de 400.000 euros al Valladolid para hacerse con los servicios de Almada, que tenía a los pucelanos en el décimo puesto de LaLiga Hypermotion (Segunda División), una decisión tomada por Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo, que ya había coincidido y ganado títulos con Almada en los Tuzos de Pachuca.

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De esta forma, el club asturiano tendrá que encontrar al candidato idóneo al que dejarle un nuevo proyecto en Segunda división. En un curso en el que se esperan numerosas salidas, el conjunto carbayón tendrá que reestructurar gran parte de la plantilla y acometer fichajes importantes para poder estar en la pomada del ascenso el año que viene.